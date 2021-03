ATP : Benoît Paire frustré et abattu après son élimination à Santiago

Paire vers son clan : "Tu vois pas que j'ai plus envie là ? Après ce match, je vais rentrer à la maison. Je ne peux pas. Tu ne comprends pas en fait."



Benoît Paire vit un début de saison 2021 très compliqué. Sur les sept matchs que l’Avignonnais a disputé depuis la reprise du circuit ATP à Melbourne, il n’en a remporté qu’un seul, face à Nicolas Jarry au deuxième tour du tournoi de Cordoba. Que ce soit à l’Open d’Australie ou à Buenos Aires, l’actuel 29eme joueur mondial n’a pu aller au-delà de son entrée en lice mais sans doute que le revers subi ce mercredi face à Holger Rune dans le cadre du tournoi ATP de Santiago est la goutte qui a fait déborder le vase. Face au 410eme mondial, âgé de seulement 17 ans et qui a signé à cette occasion signé sa première victoire dans le tableau principal d’un tournoi du circuit ATP pour sa deuxième participation après Buenos Aires la semaine passée, Benoît Paire a montré des signes de lassitude et de nervosité.Battu en deux manches sèches et à peine plus d’une heure (6-2, 6-3), le Français a eu un accrochage avec son entourage, présent autour du court. « Je ne prends aucun plaisir, j'ai juste envie de me barrer. Ce n'est pas grave, c'est la vie. J'en ai vraiment rien à cirer, a déclaré Benoît Paire dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Tu vois pas que j'ai plus envie là ? Après ce match, je vais rentrer à la maison. Je ne peux pas. Tu ne comprends pas en fait. » Déjà en difficulté pendant la saison 2020, avec aucun titre à son actif et un bilan négatif (10 victoires pour 13 défaites), l’Avignonnais ne semble pas parvenir à sortir la tête de l’eau alors que la saison sur dur va reprendre pour le Masters 1000 de Miami, prélude au retour sur la terre battue qui sera la surface de prédilection jusqu’en juin prochain et la conclusion de Roland-Garros... mais également celle sur laquelle Benoît Paire a gagné ses trois titres en carrière.