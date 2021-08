ATP : Benoît Paire a « retrouvé la motivation »

Le Benoît Paire des grands jours est de retour ! Ce mardi, le Français s'est qualifié pour les seizièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati en battant Denis Shapovalov (6-3, 4-6, 7-5). En battant le Canadien qui occupe le dixième rang du classement ATP, le natif d'Avignon a réalisé un exploit qu'il n'avait plus réussi depuis 2017 : battre un joueur du top 10 mondial. Et que cette performance arrive à Cincinnati, dans un tournoi où le public est présent pour garnir les tribunes, ce n'est pas forcément un hasard. Le Français a confié à L'Equipe que le contexte lui était favorable dans l'Ohio.



« Je suis content de retrouver mon niveau. Depuis le début, je disais que c'était la bulle le souci. Maintenant, j'ai retrouvé la motivation, l'envie de jouer au tennis, et ça se ressent sur le court. Dans des conditions normales, j'arrive à retrouver mon niveau, un état physique et un état mental qui sont proches de ce que je faisais avant. Pour moi, ça reste une super performance de battre Denis Shapovalov, qui joue très bien au tennis et qui n'est jamais facile à battre. Il a fait demie à Wimbledon, il joue fort et j'ai su tenir et, même quand j'étais mené dans le troisième set, j'ai réussi à m'accrocher », a confié le joueur de 32 ans.



Cette victoire lui permet aussi de faire une petite mise au point avec ses détracteurs. Critiqué pour son attitude lors des tournois où il n'a pas performé et toujours cash pour se justifier en conférence de presse, le 50eme mondial répond désormais sur le terrain. « Je l'ai beaucoup entendu, que je n'étais plus un joueur de tennis : ''Benoît Paire ci, Benoît Paire là, Benoît Paire c'est un saltimbanque.'' Je l'ai toujours répété : jouer dans des conditions comme ça, ce n'est pas mon truc. Maintenant que le tennis redevient normal, j'arrive à battre un top 10 (une première depuis 2017 ; Shapovalov est 10e mondial) donc c'est que le tennis, il est là. Mes jambes sont là quand il le faut et la tête suit. J'ai fait ce que j'ai pu pendant cette période et là, je redeviens un joueur de tennis à 100 % et prêt à battre les meilleurs », a-t-il poursuivi dans une interview accordée à L'Equipe. De retour à son meilleur niveau, Benoît Paire va avoir l'occasion de s'illustrer lors d'une tournée américaine dont les mesures sanitaires sont moins contraignantes que lors des tournois printaniers.