ATP - Belgrade : Rinderknech crée la surprise

Qualifié pour le 2eme tour à Belgrade, Arthur Rinderknech peut avoir le sourire. Opposé à un joueur à l'aise sur terre battue, le Français n'a pas laissé passer sa chance de briller pour son entrée en lice dans ce tournoi ATP 250. Face à l'Argentin Juan Ignacio Londero, le Varois a fait bonne impression pour l'emporter en deux sets (6-1, 7-5) et 1h17 de jeu. Sorti des qualifications, Rinderknech a fait la différence dans à la moitié de la première manche en breakant deux fois son adversaire coup sur coup, à 2-1 et 4-1, pour s'envoler tranquillement vers le gain du set. Derrière, la rencontre a été plus équilibrée et le Français a notamment dû sauver trois balles de break rapidement. Finalement, après un break de chaque côté, à 2-2 et 4-3, le natif de Gassin a réalisé un break blanc au meilleur des moments, à 5-5, pour ensuite conclure sur sa mise en jeu. Au prochain tour, l'actuel 129eme à l'ATP pourrait affronter le Serbe Miomir Kecmanovic, tête de série numéro 8 du tournoi disputé sur ses terres. Pour sa part, exempt du 1er tour, Novak Djokovic a vu Kwon Soonwoo battre Roberto Carballes Baena (6-3, 7-5) et affrontera donc le le Sud-Coréen.



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue, 711 800€)

Tenant du titre (en 2019 à Budapest) : Matteo Berrettini (ITA)





Djokovic (SRB, n°1) - Bye

Kwon (CdS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat Londero (ARG) : 6-1, 7-5

Bagnis (ARG, Q) - Kecmanovic (SRB, n°8)



Karatsev (RUS, n°3) - Bye

Korda (USA) - Bedene (SLO)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Popyrin (AUS)

Mager (ITA, Q) - Djere (SRB, n°9)



Millman (AUS, n°7) bat Petrovic (SRB, WC) : 7-5, 6-4

Sousa (POR, LL) - Daniel (JAP, LL)

Delbonis (ARG) bat Berankis (LTU) : 6-4, 3-6, 6-1

Lajovic (SRB, n°4) - Bye



Krajinovic (SRB, n°5) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 5-7, 6-3

Milojevic (SRB) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-0

Cecchinato (ITA) bat Troicki (SRB, WC) : 6-1, 6-4

Berrettini (ITA, n°2) - Bye