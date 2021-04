John Millman n'ira pas plus loin. Ce jeudi, l'Australien, 43eme joueur mondial et tête de série n°7, est tombé en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Belgrade en Serbie, sur terre battue, contre le Japonais Taro Daniel, 126eme joueur mondial et lucky loser, en trois sets (3-6, 6-2, 6-3) et 2h14 de jeu. En quarts de finale, le Japonais affrontera Federico Delbonis. Le 84eme joueur mondial s’est défait de la tête de série numéro 4 du tournoi, le Serbe Dusan Lajovic. Ce dernier, après avoir su revenir à une manche partout, a cédé dans le dernier set face à l’Argentin (6-3, 2-6, 6-4 en 2h24’). Issu des qualifications, Gianluca Mager s'invite également en quarts de finale à la suite de sa victoire face à Alexei Popyrin (7-5, 6-2 en 1h26').



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue, 711 800€)

Tenant du titre (en 2019 à Budapest) : Matteo Berrettini (ITA)



Huitièmes de finale

Djokovic (SRB, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-1, 6-3

Kecmanovic (SRB, n°8) bat Rinderknech (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Karatsev (RUS, n°3) - Bedene (SLO)

Mager (ITA, Q) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 6-2



Daniel (JAP, LL) bat Millman (AUS, n°7) : 3-6, 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) bat Lajovic (SRB, n°4) : 6-3, 2-6, 6-4

Krajinovic (SRB, n°5) bat Milojevic (SRB) : 6-1, 6-1

Berrettini (ITA, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-3



1er tour

Djokovic (SRB, n°1) - Bye

Kwon (CdS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat Londero (ARG) : 6-1, 7-5

Kecmanovic (SRB, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 7-6 (5), 7-6 (4)



Karatsev (RUS, n°3) - Bye

Bedene (SLO) bat Korda (USA) : 7-5, 1-6, 7-6 (5)

Popyrin (AUS) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 4-6, 7-6 (5), 7-6 (6)

Mager (ITA, Q) bat Djere (SRB, n°9) : 6-4, 6-3



Millman (AUS, n°7) bat Petrovic (SRB, WC) : 7-5, 6-4

Daniel (JAP, LL) bat Sousa (POR, LL) : 7-5, 6-3

Delbonis (ARG) bat Berankis (LTU) : 6-4, 3-6, 6-1

Lajovic (SRB, n°4) - Bye



Krajinovic (SRB, n°5) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 5-7, 6-3

Milojevic (SRB) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-0

Cecchinato (ITA) bat Troicki (SRB, WC) : 6-1, 6-4

Berrettini (ITA, n°2) - Bye