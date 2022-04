Garin tombe de haut



Perfect start in Belgrade for @holgerrune2003! 👏

The 18-year-old removes fifth seed Cristian Garin 6-3 6-1 in just 84 minutes.



Dusan Lajovic awaits the Dane in R2.#SerbiaOpen pic.twitter.com/ho2NWavvhY



— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2022

BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

1er tour



Gasquet (FRA)

Richard Gasquet vit un début de saison sur terre battue compliqué. Eliminé dès les quarts de finale à Marrakech puis absent à Monte-Carlo faute d’avoir obtenu une invitation de la part des organisateurs, le Biterrois aura fait un passage express du côté de Belgrade. Opposé à la tête de série numéro 7 Miomir Kecmanovic, Richard Gasquet a été dominé en deux manches sèches. La première a été à sens unique en faveur du Serbe, qui n’a été inquiété que sur son premier jeu de service, durant lequel il a dû effacer deux balles de débreak. Juste avant, le 38eme mondial a pris d’entrée l’engagement du Tricolore avant de reproduire cela à deux reprises puis de conclure la manche sur un jeu blanc. La deuxième manche a débuté par des occasions de break pour chacun des deux joueurs mais seul Miomir Kecmanovic est parvenu à en convertir une et faire la course en tête. La seule alerte pour le Serbe a été dans le huitième jeu, quand Richard Gasquet a eu deux balles de débreak, toutes manquées. Dans la foulée, Miomir Kecmanovic a scellé le sort de la rencontre sur un break blanc (6-0, 6-3 en 1h14’). Le Serbe retrouvera Dominic Thiem ou John Millman en huitièmes de finale.Déjà une tête de série éliminée au tournoi de Belgrade ! Cristian Garin, cinquième meilleur joueur présent dans le tableau serbe et 31eme joueur mondial, est tombé d'entrée contre Holger Rune, 72eme. Alors qu'il fêtera ses 19 ans la semaine prochaine, le Danois, tombeur d'Aslan Karatsev la semaine passée à Monte-Carlo, s'est imposé 6-3, 6-1 en 1h24. Pourtant breaké d'entrée de match, Rune a réagi de façon assez impressionnante, en remportant cinq jeux de suite, puis le set. Dans le deuxième, il n'a pas connu de difficulté non plus, avec trois breaks et une victoire sur sa quatrième balle de match. Prochain adversaire : Dusan Lajovic ou Taro Daniel. Tête de série numéro 6, Fabio Fognini s’est défait de son compatriote Marco Cecchinato en trois manches (6-7, 6-2, 6-2 en 2h42’) et affrontera Aljaz Bedene, tombeur de Mikhail Kukushkin (7-6, 4-6, 63 en 2h40’).- ByeMedjedovic (SER, WC) - Djere (SER)Thiem (AUT) - Millman (AUS)bat: 6-0, 6-3- ByeM.Ymer (SUE) - Safiulin (RUS, Q)Monteiro (POR, Q) - J.Sousa (POR)Goffin (BEL) - Krajinovic (SER, n°8)bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3Tabilo (CHI, WC) - Otte (ALL)- Byebat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1Lajovic (SER) - Daniel (JAP, Q)Laaksonen (SUI) - Lehecka (RTC, Q)- Bye