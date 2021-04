En quarts de finale, Arthur Rinderknech aurait pu peut-être espérer rencontrer Novak Djokovic. Finalement, ce mercredi, le Français, 129eme joueur mondial et issu des qualifications, a été sorti en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Belgrade en Serbie, sur terre battue, par le local Miomir Kecmanovic, 47eme joueur mondial et tête de série n°8, en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) et 1h43 de jeu. Dans la première manche, le Français a bien failli breaker son adversaire d'entrée. Finalement, de 1-0 à 4-2, aucun des deux joueurs n'est parvenu à remporter son service. A ce petit jeu-là, c'est bien le Serbe qui avait alors encore un break d'avance. Un avantage que Miomir Kecmanovic a su conserver jusqu'au bout, pour remporter cette première manche, sur un jeu blanc (6-3). Dans la deuxième manche, le mieux classé des deux n'a pas su confirmer, perdant même ses deux premiers services, pour être ensuite rapidement mené 5-0. Après un débreak blanc à 5-1, le 47eme joueur mondial s'est fait rejoindre à une manche partout, sur un nouveau jeu blanc (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le Français a été le seul à perdre son service, d'entrée. Le Serbe n'a ensuite plus lâché son avantage, avant de conclure sur sa deuxième balle de match (6-3).

Djokovic lance bien sa semaine

Numéro 1 mondial, tête de série numéro 1 et principal instigateur du tournoi ATP de Belgrade, Novak Djokovic se devait d’être exact au rendez-vous. Restant sur une élimination en huitièmes de finale à Monte-Carlo, le Serbe a lancé sa semaine « à domicile » face au Sud-Coréen Soonwoo Kwon et ce dernier a très vite été débordé. Plus efficace et agressif, Novak Djokovic a remporté sans coup férir les cinq premiers jeux de la rencontre avant de desserrer l’étau et permettre au 85eme mondial de débloquer son compteur avant de remporter sur un jeu blanc le set. Pas résigné, Soonwoo Kwon a démarré la deuxième manche en remportant son jeu de service… avant de perdre les cinq jeux suivants. Toutefois, au moment de servir pour le match, Novak Djokovic s’est égaré. En effet, le Serbe a alors perdu sa mise en jeu mais, prompt à se remettre dans le sens de la marche, c’est sur un jeu blanc remporté sur le service de son adversaire que le numéro 1 mondial a clôturé sa démonstration (6-1, 6-3 en 1h10’) avec un quart de finale face à son compatriote Miomir Kecmanovic qui l’attend.

Berrettini tient son rang

Si Novak Djokovic n’a pas manqué ses débuts, Matteo Berrettini a fait de même de l’autre côté du tableau. L’Italien, tête de série numéro 2 du tournoi ATP de Belgrade, a pris le meilleur sur son compatriote Marco Cecchinato pour son premier match sur la terre battue serbe. Après avoir mis la pression sur le 94eme mondial, Matteo Berrettini est parvenu à breaker dans le cinquième jeu, à sa huitième opportunité depuis l’entame du match, et après avoir écarté trois balles de break dans le jeu précédent. A partir de là, les deux joueurs ont tenu leur service avec le 10eme mondial qui a scellé le sort de la première manche à sa deuxième balle de set. Après avoir vendangé tant d’occasions en début de match, Matteo Berrettini n’a pas perdu de temps à l’entame de la deuxième manche. Dès le premier jeu et à sa première balle de break, l’Italien a pris l’ascendant sur son compatriote. Bien plus solide au service, la tête de série numéro 2 du tournoi n’a plus laissé la moindre opportunité à son adversaire, concluant la rencontre sur la mise en jeu de Marco Cecchinato (6-4, 6-3 en 1h22’). En quarts de finale, Matteo Berrettini affrontera la tête de série numéro 5 Filip Krajinovic, qui a pris le meilleur sur son compatriote Nikola Milojevic (6-1, 6-1 en 1h09’).



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue, 711 800€)

Tenant du titre (en 2019 à Budapest) : Matteo Berrettini (ITA)



Huitièmes de finale

Djokovic (SRB, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-1, 6-3

Kecmanovic (SRB, n°8) bat Rinderknech (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Karatsev (RUS, n°3) - Bedene (SLO)

Popyrin (AUS) - Mager (ITA, Q)



Millman (AUS, n°7) - Daniel (JAP, LL)

Delbonis (ARG) - Lajovic (SRB, n°4)

Krajinovic (SRB, n°5) bat Milojevic (SRB) : 6-1, 6-1

Berrettini (ITA, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-3



1er tour

Djokovic (SRB, n°1) - Bye

Kwon (CdS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat Londero (ARG) : 6-1, 7-5

Kecmanovic (SRB, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 7-6 (5), 7-6 (4)



Karatsev (RUS, n°3) - Bye

Bedene (SLO) bat Korda (USA) : 7-5, 1-6, 7-6 (5)

Popyrin (AUS) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 4-6, 7-6 (5), 7-6 (6)

Mager (ITA, Q) bat Djere (SRB, n°9) : 6-4, 6-3



Millman (AUS, n°7) bat Petrovic (SRB, WC) : 7-5, 6-4

Daniel (JAP, LL) bat Sousa (POR, LL) : 7-5, 6-3

Delbonis (ARG) bat Berankis (LTU) : 6-4, 3-6, 6-1

Lajovic (SRB, n°4) - Bye



Krajinovic (SRB, n°5) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 5-7, 6-3

Milojevic (SRB) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-0

Cecchinato (ITA) bat Troicki (SRB, WC) : 6-1, 6-4

Berrettini (ITA, n°2) - Bye