Novak Djokovic n'aura pas mis longtemps pour disputer une nouvelle finale sur le circuit ATP. Pour son troisième tournoi de l'année après Dubaï et Monte-Carlo, le Serbe a renversé ce samedi Karen Khachanov en trois sets (4-6, 6-1, 6-2) et deux heures de jeu pour continuer l'aventure à Belgrade. Comme depuis le début de la semaine, le numéro 1 mondial s'est imposé dans la douleur sur ses terres. En effet, comme Laslo Djere et Miomir Kecmanovic avant lui, Karen Khachanov a pris la première manche, avant de voir l'homme aux 20 titres en Grand Chelem revenir et finalement l'emporter logiquement. Car, si Djokovic a perdu son service d'entrée lors de cette demi-finale, ce qui lui fut fatal dans le premier set, il n'a ensuite laissé que des miettes au Russe.

Khachanov n'a pas tenu la distance

Ce dernier n'a pu marquer que trois jeux et a perdu quatre fois son service (deux fois dans chaque manche). Sans briller, le Serbe semble tout de même monter petit à petit en puissance sur la terre battue de sa ville natale. Dimanche, en finale, "Nole" aura l'occasion de remporter une troisième fois "son" tournoi (après 2009 et 2011), ce qui serait le 87eme titre de sa carrière. De plus, il pourrait renouer avec la victoire, quelques mois après son succès lors du Paris Rolex Masters en novembre 2021. Pour cela, Djokovic devra battre Andrey Rublev. Dans la seconde demi-finale, le Russe, numéro 8 au classement mondial et tête de série numéro 2 du tournoi, a balayé l'Italien Fabio Fognini en un peu plus d'une heure (6-2, 6-2 en 1h04).



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

Tenant du titre : Matteo Berrettini (ITA)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Rublev (RUS, n°2)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-1, 6-2

Rublev (RUS, n°2) bat Fognini (ITA, n°6) : 6-2, 6-2



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Kecmanovic (SER, n°7) ; 4-6, 6-3, 6-3

Khachanov (RUS, n°3) bat Monteiro (BRE, Q) : 7-5, 6-4

Fognini (ITA, n°6) bat Otte (ALL) : 7-5, 6-4

Rublev (RUS, n°2) bat Daniel (JAP, Q) : 6-3, 6-3



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Millman (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Khachanov (RUS, n°3) bat Safiulin (RUS, Q) : forfait

Monteiro (BRE, Q) bat Krajinovic (SER, n°8) : 6-4, 6-1



Fognini (ITA, n°6) bat Bedene (SLO) : 6-2, 6-3

Otte (ALL) bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-7 (4), 6-1, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Rune (DAN) : 6-3, 6-7 (1), 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Lehecka (RTC, Q) : 4-6, 7-6 (1), 6-2



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Djere (SER) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 7-5

Millman (AUS) bat Thiem (AUT) : 6-3, 3-6, 6-4

Kecmanovic (SER, n°7) bat Gasquet (FRA) : 6-0, 6-3



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Safiulin (RUS, Q) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-0

Monteiro (BRE, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°8) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (4)



Fognini (ITA, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Bedene (SLO) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-3

Otte (ALL) bat Tabilo (CHI, WC) : 6-0, 6-3

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Rune (DAN) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-1

Daniel (JAP, Q) bat Lajovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (2)

Lehecka (RTC, Q) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye