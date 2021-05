Gaël Monfils s’est battu mais les quarts de finale du tournoi ATP de Belgrade se disputeront sans le numéro 15 mondial. Le Français s’est, en effet, incliné au bout du suspense face à Roberto Carballes Baena. Une rencontre que la tête de série numéro 2 du tournoi a démarré à l’envers. Dominé sur sa mise en jeu, Gaël Monfils s’est très vite retrouvé mené cinq jeux à rien, ayant même manqué trois balles de débreak. Redevenu accrocheur, le Parisien a laissé échapper deux nouvelles balles pour prolonger la première manche mais a fini par la céder. A nouveau breaké d’entrée de deuxième manche, Gaël Monfils a toutefois su réagir pour revenir immédiatement à hauteur. Le break acquis dans le sixième jeu a permis au Français, après avoir écarté une balle de débreak, de revenir à hauteur. Un ascendant que le 15eme joueur mondial a confirmé avec, à son tour, le break dès le premier jeu de la dernière manche. Mais Roberto Carballes Baena a su revenir à trois jeux partout après avoir sauvé trois balles de double break. Gaël Monfils manquant une opportunité de reprendre l’avantage, le match s’est joué au jeu décisif. Si le Français a mené quatre points à un, l’Espagnol a ensuite enchaîné les six suivants pour faire la décision (6-1, 3-6, 7-6 en 2h33’) et rejoindre Federico Delbonis en quarts de finale.

Chardy dominé par Lajovic

Jérémy Chardy ne verra pas les quarts de finale à Belgrade. Le Français, 58eme joueur mondial, a tout donné mais a dû s’incliner face à Dusan Lajovic malgré une entame de match réussie. En effet, dès le premier jeu, le Tricolore s’est emparé du service du Serbe mais, mené deux jeux à rien, ce dernier a su retrouver son jeu. Enchaînant quatre jeu, la tête de série numéro 5 a pris l’ascendant mais le break d’avance conquis n’a pas tenu très longtemps, Jérémy Chardy se mettant immédiatement en position de recoller. Mais un dernier coup d’accélérateur a permis à Dusan Lajovic de reprendre la main et remporter le premier set. Un ascendant que le 39eme joueur mondial aurait pu confirmer dès le premier jeu de la deuxième manche mais le Français a écarté cinq balles de break pour remporter sa mise en jeu. Manquant à son tour deux opportunités de prendre le service de son adversaire, Jérémy Chardy a cédé dans le cinquième jeu, empêchant ensuite Dusan Lajovic de creuser l’écart. Toutefois, le Serbe a eu le dernier mot sur sa mise en jeu (6-3, 6-4 en 1h38’).

Delbonis toujours aussi à l’aise

Quart de finaliste à Rome il y a deux semaines, Federico Delbonis continue de briller sur terre battue, avec un nouveau quart de finale, du côté de Belgrade. Le joueur argentin (52eme), tête de série n°8 en Serbie, a battu ce mercredi Thiago Monteiro (79eme) sur le score de 7-6, 3-6, 6-4 après une longue bataille de 3h06. Les deux joueurs avaient un niveau assez proche, à l'image de leurs statistiques sur les balles de break : 10 balles sauvées sur 14 pour les deux. Delbonis a mené 3-1 dans le premier set, puis Monteiro est revenu à 4-4, mais le Brésilien n'a pas tenu dans le tie-break, s'inclinant 8-6. Mais il a réussi à égaliser à une manche partout en signant le seul break du deuxième set, à 4-3. Et dans le troisième, Monteiro a mené 2-1, service à suivre, mais a perdu deux fois sa mise en jeu ensuite. C'est donc Delbonis qui affrontera Monfils ou Carballes Baena. Nikoloz Basilashvili, pour sa part, a chuté aux portes des quarts de finale. Le Géorgien, tête de série numéro 3, est totalement passé à côté de son entame de match face au qualifié slovaque Andrej Martin. Après avoir effacé son break de retard, le 31eme mondial a cédé quatre jeux consécutifs et le premier set. Après des échanges de breaks à l’entame de la deuxième manche, Nikoloz Basilashvili a su saisir sa chance pour revenir à hauteur de son adversaire. Les deux joueurs ont alors été indécis au service, avec huit des douze jeux conclus sur une perte de la mise en jeu. C’est finalement au jeu décisif que la rencontre s’est jouée avec Andrej Martin qui a su finir fort pour se qualifier en quarts de finale (6-1, 4-6, 7-6 en 2h31’) et y affronter Dusan Lajovic.



BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

1ere édition



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) - Coria (ARG)

Martin (SLQ, Q) - Lajovic (SER, n°5)

Molcan (SLQ, Q) - Verdasco (ESP)

Delbonis (ARG, n°8) - Carballes Baena (ESP, Q)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Moraing (ALL, LL) : 6-2, 7-6 (4)

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2

Martin (SLQ, Q) bat Basilashvili (GEO, n°3) : 6-1, 4-6, 7-6 (4)

Lajovic (SER, n°5) bat Chardy (FRA) : 6-3, 6-4



Molcan (SLQ, Q) bat Krstin (SER, WC) : 6-0, 6-0

Verdasco (ESP) bat Mannarino (FRA, n°4) : 7-6 (4), 6-0

Delbonis (ARG, n°8) bat Monteiro (BRE) : 7-6 (6), 3-6, 6-4

Carballes Baena (ESP, Q) bat Monfils (FRA, n°2) : 6-1, 3-6, 7-6 (4)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Moraing (ALL, LL) bat Gerasimov (BIE) : 4-6, 7-6 (9), 7-5

Coria (ARG) bat Topo (SER, WC) : 4-6, 6-2, 6-0

Cuevas (URU) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 6-3, 6-2



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Martin (SLQ, Q) bat O'Connell (AUS, Q) : 3-6, 7-6 (7), 7-5

Chardy (FRA) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-2

Lajovic (SER, n°5) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-3



Molcan (SLQ, Q) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Krstin (SER, WC) bat Kwon (CdS) : 6-2, 3-6, 6-1

Verdasco (ESP) bat Pouille (FRA) : 7-5, 6-2

Mannarino (FRA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Klein (SLQ, LL) : 3-6, 6-3, 6-4

Monteiro (BRE) bat Albot (MOL) : 6-2, 6-2

Carballes Baena (ESP, Q) bat Rinderknech (FRA) : 6-0, 6-4

Monfils (FRA, n°2) - Bye