ATP - Belgrade 2 : Kecmanovic au tapis, Moraing pour Djokovic

Une première tête de série au tapis au tournoi de Belgrade ! Il s'agit du n°7, Miomir Kecmanovic. A domicile, le 48eme mondial a mordu la poussière face au 91eme, Pablo Cuevas, qui s'est imposé 6-3, 6-2 en 1h18. Auteur de 6 aces et 4 doubles-fautes, l'Uruguayen a sauvé les cinq balles de break que s'est procuré le Serbe (dont quatre au moment où il servait pour le match à 5-2) et a pris le service adverse à 3-2 dans le premier set et à 1-1 et 4-2 dans le deuxième. Il affrontera l'Argentin Federico Coria pour une place en quarts de finale. Novak Djokovic, qui évolue dans son "Novak Tennis Center" cette semaine, débutera quant à lui son tournoi contre l'Allemand Mats Moraing, 253eme mondial, lucky-loser et tombeur d'Egor Gerasimov après 3h00 de jeu et trois balles de match sauvées.



BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

1ere édition



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Moraing (ALL, LL) bat Gerasimov (BIE) : 4-6, 7-6 (9), 7-5

Coria (ARG) bat Topo (SER, WC) : 4-6, 6-2, 6-0

Cuevas (URU) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 6-3, 6-2



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

O'Connell (AUS, Q) -Martin (SLQ, Q)

Chardy (FRA) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-2

Berankis (LIT) - Lajovic (SER, n°5)



Molcan (SLQ, Q) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Krstin (SER, WC) bat Kwon (CdS) : 6-2, 3-6, 6-1

Pouille (FRA) - Verdasco (ESP)

Mannarino (FRA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) - Klein (SLQ, LL)

Albot (MOL) - Monteiro (BRE)

Rinderknech (FRA) - Carballes Baena (ESP, Q )

Monfils (FRA, n°2) - Bye