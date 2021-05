ATP - Belgrade 2 : Delbonis trace sa route

Quart de finaliste à Rome il y a deux semaines, Federico Delbonis continue de briller sur terre battue, avec un nouveau quart de finale, du côté de Belgrade. Le joueur argentin (52eme), tête de série n°8 en Serbie, a battu ce mercredi Thiago Monteiro (79eme) sur le score de 7-6, 3-6, 6-4 après une longue bataille de 3h06. Les deux joueurs avaient un niveau assez proche, à l'image de leurs statistiques sur les balles de break : 10 balles sauvées sur 14 pour les deux. Delbonis a mené 3-1 dans le premier set, puis Monteiro est revenu à 4-4, mais le Brésilien n'a pas tenu dans le tie-break, s'inclinant 8-6. Mais il a réussi à égaliser à une manche partout en signant le seul break du deuxième set, à 4-3. Et dans le troisième, Monteiro a mené 2-1, service à suivre, mais a perdu deux fois sa mise en jeu ensuite. C'est donc Delbonis qui affrontera Monfils ou Carballes Baena.



BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Moraing (ALL, LL) : 6-2, 7-6 (4)

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2

Basilashvili (GEO, n°3) - Martin (SLQ, Q)

Chardy (FRA) - Lajovic (SER, n°5)



Molcan (SLQ, Q) bat Krstin (SER, WC) : 6-0, 6-0

Verdasco (ESP) bat Mannarino (FRA, n°4) : 7-6 (4), 6-0

Delbonis (ARG, n°8) bat Monteiro (BRE) : 7-6 (6), 3-6, 6-4

Carballes Baena (ESP, Q) - Monfils (FRA, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Moraing (ALL, LL) bat Gerasimov (BIE) : 4-6, 7-6 (9), 7-5

Coria (ARG) bat Topo (SER, WC) : 4-6, 6-2, 6-0

Cuevas (URU) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 6-3, 6-2



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Martin (SLQ, Q) bat O'Connell (AUS, Q) : 3-6, 7-6 (7), 7-5

Chardy (FRA) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-2

Lajovic (SER, n°5) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-3



Molcan (SLQ, Q) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Krstin (SER, WC) bat Kwon (CdS) : 6-2, 3-6, 6-1

Verdasco (ESP) bat Pouille (FRA) : 7-5, 6-2

Mannarino (FRA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Klein (SLQ, LL) : 3-6, 6-3, 6-4

Monteiro (BRE) bat Albot (MOL) : 6-2, 6-2

Carballes Baena (ESP, Q) bat Rinderknech (FRA) : 6-0, 6-4

Monfils (FRA, n°2) - Bye