ATP - Belgrade 2 : Bousculé, Novak Djokovic démarre par une victoire

Pour terminer sa préparation avant Roland-Garros, Novak Djokovic est chez lui. Organisé au « Novak Tennis Center », le deuxième tournoi ATP de Belgrade peut compter sur le numéro 1 mondial comme tête d’affiche et le Serbe n’a pas déçu ses supporters. Opposé pour son entrée en lice au stade des huitièmes de finale, Novak Djokovic a pris le meilleur sur l’Allemand Mats Moraing, 253eme mondial et lucky loser. A l’attaque d’entrée, la tête de série numéro 1 a obtenu deux balles de break dans le premier jeu mais c’est dans le cinquième que Novak Djokovic a finalement pu creuser l’écart. Remportant cinq jeux consécutivement, « Nole » a plié la première manche en 39 minutes. Avec le break acquis très tôt dans le deuxième set, le numéro 1 mondial a peut-être pensé avoir fait le plus dur mais Mats Moraing s’est accroché pour revenir immédiatement à hauteur avant d’écarter trois nouvelles balles de break pour son adversaire. Novak Djokovic a une nouvelle fois pris le service de l’Allemand afin de servir pour le match à six jeux à cinq mais le 253eme joueur mondial a une nouvelle fois piégé la tête de série numéro 1 pour arracher un jeu décisif. Plus solide dans ce tiebreak, Novak Djokovic n’a eu besoin que d’une seule balle de match pour s’imposer (6-2, 7-6 en 1h41’). Pour une place dans le dernier carré sur son sol, le Serbe devra en découdre avec Federico Coria. En deux manches et un peu plus d’une heure, l’Argentin est venu à bout de Pablo Cuevas (6-3, 6-2 en 1h15’).



BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Moraing (ALL, LL) : 6-2, 7-6 (4)

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2

Basilashvili (GEO, n°3) - Martin (SLQ, Q)

Chardy (FRA) - Lajovic (SER, n°5)



Molcan (SLQ, Q) - Krstin (SER, WC)

Verdasco (ESP) - Mannarino (FRA, n°4)

Delbonis (ARG, n°8) - Monteiro (BRE)

Carballes Baena (ESP, Q) - Monfils (FRA, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Moraing (ALL, LL) bat Gerasimov (BIE) : 4-6, 7-6 (9), 7-5

Coria (ARG) bat Topo (SER, WC) : 4-6, 6-2, 6-0

Cuevas (URU) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 6-3, 6-2



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Martin (SLQ, Q) bat O'Connell (AUS, Q) : 3-6, 7-6 (7), 7-5

Chardy (FRA) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-2

Lajovic (SER, n°5) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-3



Molcan (SLQ, Q) bat Medjedovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Krstin (SER, WC) bat Kwon (CdS) : 6-2, 3-6, 6-1

Verdasco (ESP) bat Pouille (FRA) : 7-5, 6-2

Mannarino (FRA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Klein (SLQ, LL) : 3-6, 6-3, 6-4

Monteiro (BRE) bat Albot (MOL) : 6-2, 6-2

Carballes Baena (ESP, Q) bat Rinderknech (FRA) : 6-0, 6-4

Monfils (FRA, n°2) - Bye