ATP - Bastad : Une finale entre Ruud et Coria

Tête de série numéro 1 du tournoi ATP de Bastad, Casper Ruud sera bien au rendez-vous de la finale. Sur la terre battue suédoise, le Norvégien n’a pas connu beaucoup de difficultés face à l’Espagnol Roberto Carballes Baena. Il faut dire que le 16eme joueur mondial a frappé fort d’entrée en remportant les cinq premiers jeux de la rencontre, convertissant deux de ses trois balles de break. Levant un peu le pied ensuite, Casper Ruud a conclu sur son service une première manche à sens unique. Breaké dès le premier jeu du deuxième set, Roberto Carballes Baena a immédiatement réagi en recollant à un jeu partout… avant de céder une nouvelle fois son service. Dos au mur, le 97eme mondial a fait son retard à l’orgueil pour recoller à quatre jeux partout mais, sur un jeu blanc, Casper Ruud a repris l’ascendant puis a conclu la rencontre sans concéder de point (6-1, 6-4 en 1h19’). Pour le titre, le Norvégien devra affronter ce dimanche Federico Coria. L’Argentin a pris le meilleur sur Yannick Hanfmann, tombeur d’Arthur Rinderknech en quarts de finale. Comme son futur adversaire, le 77eme mondial a démarré le match tambour battant pour mener quatre jeux à rien puis conclure la première manche sur son service. Un avantage que le frère cadet de Guillermo Coria a confirmé dès le premier jeu du deuxième set, lors duquel il a pris le service de Yannick Hanfmann. Si ce dernier a ensuite pu remporter sa mise en jeu, il a vu l’Argentin empocher les quatre derniers jeux pour conclure une rencontre à sens unique (6-2, 6-1 en 1h12’).



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



Finale

Ruud (NOR, n°1) - Coria (ARG)



Demi-finales

Ruud (NOR, n°1) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-4

Coria (ARG) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-1



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Laaksonen (SUI, Q), forfait

Carballes Baena (ESP) bat Gombos (SLQ) : 6-4, 6-2

Hanfmann (ALL) bat Rinderknech (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Coria (ARG) bat Garin (CHI, n°2) : 6-4, 4-6, 6-2



Huitièmes de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Rune (DAN, WC) : 6-0, 6-2

Laaksonen (SUI, Q) bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-2, 7-5

Carballes Baena (ESP) bat Fognini (ITA, n°3) : 6-3, 1-6, 6-4

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, n°8) : 6-2, 6-4



Hanfmann (ALL) bat Vesely (RTC, n°7) : 6-4, 6-3

Rinderknech (FRA, Q) bat Millman (AUS, n°4) : 6-3, 3-6, 6-3

Coria (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Garin (CHI, n°2) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-3



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Albot (MOL) : 4-6, 6-3, 6-0

E.Ymer (SUE, WC) bat Daniel (JAP) : 6-2, 6-7 (6), 6-4

Laaksonen (SUI, Q) bat Musetti (ITA, n°6) : 6-2, 3-6, 6-4



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Gombos (SLQ) bat Cuevas (URU) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Ruusuvuori (FIN, n°8) bat M.Ymer (SUE) : 1-6, 6-4, 6-3



Vesely (RTC, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-2

Hanfmann (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-2, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-1

Millman (AUS, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Coria (ARG) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Martinez (ESP) bat Novak (AUT, Q) : 7-5, 6-1

Garin (CHI, n°2) - Bye