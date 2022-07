ATP - Bastad : Thiem de retour en quarts de finale

His first ATP quarter-final since Madrid 2021 ✊

Thiem sur sa lancée

Dominic Thiem semble bien être sur la bonne voie ! Revenu à la compétition en avril dernier après quasiment un an d’absence en raison d’un poignet problématique, l’Autrichien parvient à enchaîner les victoires cette semaine à Bastad. Sur la terre battue suédoise, celui qui est retombé à la 339eme place mondiale va disputer son premier quart de finale depuis le Masters 1000 de Madrid en 2021. Pour cela, Dominic Thiem a pris le meilleur sur Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 4. Après avoir manqué trois balles de break en début de match, l’Autrichien a été le premier à perdre son service pour se retrouver mené cinq jeux à deux. A l’orgueil, l’ancien finaliste en Grand Chelem a su effacer ce break de retard pour emmener l’Espagnol au jeu décisif. Un tiebreak longtemps indécis qui a tourné au dernier moment en faveur de Dominic Thiem.Mais, comme en début de match, le 339eme mondial a perdu son service après avoir laissé échapper une balle de break. Cette fois, Roberto Bautista Agut n’a pas laissé son adversaire revenir au contact et, mieux encore, il a scellé le sort du deuxième set sur l’engagement de l’Autrichien. Ce dernier avait toutefois encore de la ressource. Solide au service, Dominic Thiem a attendu le moment propice pour frapper. Un seul jeu de service moins assuré de la part de Roberto Bautista Agut a fait la différence. Convertissant sa deuxième balle de break, l’Autrichien a ensuite fait la course en tête pour mettre un terme au suspense à sa première balle de match (7-6, 3-6, 6-4 en 2h41’). Sebastian Baez, tête de série numéro 8, sera sur sa route en quarts de finale. L'Argentin a pris le meilleur sur Alejandro Davidovich Fokina en deux manches (6-2, 6-3 en 1h21').