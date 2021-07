ATP - Bastad : Ruusuvuori s'arrête en huitièmes

Emil Ruusuvuori devra encore attendre avant d'éventuellement connaître un quart de finale cette saison. Le jeune Finlandais de 22 ans, qui n'a plus goûté à un quart depuis novembre dernier (à Bratislava) et même octobre dernier (à Nur-Sultan), si l'on ne tient compte que des tournois ATP, s'est arrêté en huitièmes de finale à Bastad ce jeudi. Le 80eme mondial, tête de série numéro 8 du tournoi, s'est fait surprendre par Norbert Gombos (99eme au classement), qui n'a fait qu'une bouchée (6-2, 6-4) de son adversaire du jour. Le Slovaque ne s'était plus retrouvé aux portes du dernier carré depuis le mois de mai dernier à Parme. C'était déjà sur terre battue. Et au premier tour, il avait écarté de sa route (certes plus difficilement) un certain... Emil Ruusuvuori.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) ou Rune (DAN, WC) - E.Ymer (SUE, WC) ou Laaksonen (SUI, Q)

Fognini (ITA, n°3) ou Carballes Baena (ESP) - Gombos (SLQ)

Hanfmann (ALL) - Rinderknech (FRA, Q)

Coria (ARG) - Garin (CHI, n°2)



2eme tour

Ruud (NOR, n°1) - Rune (DAN, WC)

E.Ymer (SUE, WC) - Laaksonen (SUI, Q)

Fognini (ITA, n°3) - Carballes Baena (ESP)

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, n°8) : 6-2, 6-4



Hanfmann (ALL) bat Vesely (RTC, n°7) : 6-4, 6-3

Rinderknech (FRA, Q) bat Millman (AUS, n°4) : 6-3, 3-6, 6-3

Coria (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Garin (CHI, n°2) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-3





1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Albot (MOL) : 4-6, 6-3, 6-0

E.Ymer (SUE, WC) bat Daniel (JAP) : 6-2, 6-7 (6), 6-4

Laaksonen (SUI, Q) bat Musetti (ITA, n°6) : 6-2, 3-6, 6-4



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Gombos (SLQ) bat Cuevas (URU) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Ruusuvuori (FIN, n°8) bat M.Ymer (SUE) : 1-6, 6-4, 6-3



Vesely (RTC, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-2

Hanfmann (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-2, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-1

Millman (AUS, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Coria (ARG) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Martinez (ESP) bat Novak (AUT, Q) : 7-5, 6-1

Garin (CHI, n°2) - Bye