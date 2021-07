ATP - Bastad : Rinderknech s'arrête en quarts, Ruud dans le dernier carré

Troisième tentative et... troisième échec pour Arthur Rinderknech. Comme à Lyon (défaite contre Norrie) et Marseille (défaite contre Ugo Humbert), le Varois ne verra pas les demi-finales, à Bastad (Suède). Aux portes du dernier carré, le 105eme mondial en passe de grimper pour la première fois de sa carrière (il a 25 ans) dans les cent premiers mondiaux a buté sur Yannick Hanfmann. Nettement dominé (6-4, 6-3) par l'Allemand classé au 107eme rang mondial (mais qui intégrera lui aussi lundi le Top 100) qu'il avait battu en deux sets à Halle avant Wimbledon, Rinderknech n'a pas pesé lourd lors de cette revanche entre les deux hommes. Une fois de plus, il s'arrête donc en quarts de finale, tandis que son bourreau du jour, lui, poursuit sa route. Hanfmann affrontera Coria ou Garin pour une place en finale. Autre qualifié du jour : le Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 1 du tournoi, n'a même pas eu besoin de transpirer. Son adversaire en quarts le Suisse Laaksonen, issu des qualifications, a en effet déclaré forfait.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



Demi-finales

Ruud (NOR, n°1) - Carballes Baena (ESP) ou Gombos (SLQ)

Hanfmann (ALL) - Coria (ARG) ou Garin (CHI, n°2)



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Laaksonen (SUI, Q), forfait

Carballes Baena (ESP) - Gombos (SLQ)

Hanfmann (ALL) bat Rinderknech (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Coria (ARG) - Garin (CHI, n°2)



2eme tour

Ruud (NOR, n°1) bat Rune (DAN, WC) : 6-0, 6-2

Laaksonen (SUI, Q) bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-2, 7-5

Carballes Baena (ESP) bat Fognini (ITA, n°3) : 6-3, 1-6, 6-4

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, n°8) : 6-2, 6-4



Hanfmann (ALL) bat Vesely (RTC, n°7) : 6-4, 6-3

Rinderknech (FRA, Q) bat Millman (AUS, n°4) : 6-3, 3-6, 6-3

Coria (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Garin (CHI, n°2) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-3





1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Albot (MOL) : 4-6, 6-3, 6-0

E.Ymer (SUE, WC) bat Daniel (JAP) : 6-2, 6-7 (6), 6-4

Laaksonen (SUI, Q) bat Musetti (ITA, n°6) : 6-2, 3-6, 6-4



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Gombos (SLQ) bat Cuevas (URU) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Ruusuvuori (FIN, n°8) bat M.Ymer (SUE) : 1-6, 6-4, 6-3



Vesely (RTC, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-2

Hanfmann (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-2, 7-5

Rinderknech (FRA, Q) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-1

Millman (AUS, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Coria (ARG) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Martinez (ESP) bat Novak (AUT, Q) : 7-5, 6-1

Garin (CHI, n°2) - Bye