ATP - Bastad : Rinderknech déroule et se rapproche du Top 100

Alors que Lucas Pouille a quitté le Top 100 lundi, après six ans de présence continue, un autre Français pourrait bien y entrer lundi prochain. Il s'agit d'Arthur Rinderknech, l'une des révélations tricolores de la saison. Le natif de Gassin, passé par une université du Texas où il a fait ses classes et qui fêtera ses 26 ans la semaine prochaine, est virtuellement 97eme mondial après sa victoire au premier tour du tournoi de Bastad (Suède). Issu des qualifications, le Français (105eme) n'a fait qu'une bouchée du Portugais Pedro Sousa (119eme), s'imposant 6-1, 6-1 en 59 minutes. Auteur de 5 aces et 63% de premières balles, Rinderknech a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire (à 4-1 dans le deuxième set) et l'a breaké cinq fois pour s'imposer. Prochain adversaire : l'Australien John Millman, tête de série n°4.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Albot (MOL) - Rune (DAN, WC)

E.Ymer (SUE, WC) - Daniel (JAP)

Laaksonen (SUI, Q) - Musetti (ITA, n°6)



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Bagnis (ARG) - Carballes Baena (ESP)

Cuevas (URU) - Gombos (SLQ)

M.Ymer (SUE, WC) bat Ruusuvuori (FIN, n°8) : 6-2, 6-7 (6), 6-4



Vesely (RTC, n°7) - Caruso (ITA)

Hanfmann (ALL) bat Monteiro (BRE) : 6-2, 7-5

Rinderknech (FRA Q) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-1

Millman (AUS, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Coria (ARG) - F.Cerundolo (ARG, Q)

Martinez (ESP) bat Novak (AUT, Q) : 7-5, 6-1

Garin (CHI, n°2) - Bye