ATP - Barcelone : Une jauge limitée pour le public

La tournée européenne sur terre battue continue pour les protagonistes du circuit. Après Marbella et Cagliari, puis Monte-Carlo qui prend fin ce dimanche, direction Barcelone pour Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev ou encore Diego Schwartzman. A deux jours du début du début de ce tournoi estampillé ATP 500, son directeur qui n’est autre que David Ferrer a fait un point pour le quotidien espagnol As sur les règles sanitaires mises en vigueur pendant le tournoi. « Il y aura une bulle pour les joueurs et leur équipe technique. Les hôtels seront réservés uniquement pour eux et pour certains assistants. Ils ne pourront se rendre de l'hôtel à l'enceinte sportive et vice-versa que dans les transports de l'organisation », a-t-il notamment indiqué. L’ancien numéro 3 mondial a profité de cet entretien pour annoncer la jauge mise en place pour accueillir le public. « Il y aura jusqu'à un millier de spectateurs par jour (environ 12% de la capacité) qui pourront venir assister aux matchs », a-t-il informé.

Une éclaircie à Barcelone

Une bonne nouvelle pour les fans espagnols de tennis qui encourageront leurs compatriotes et notamment Rafael Nadal, vainqueur à onze reprises ici, qui veut rebondir après son élimination en quarts de finale à Monte-Carlo. Les joueurs pourront également se satisfaire de ce soutien. Benoit Paire, qui fera face à un qualifié au premier tour, a, dans la Principauté, extériorisé toute sa frustration de jouer dans des stades vides. Après sa défaite d’entrée contre Jordan Thompson, le 35eme mondial a déclaré avec véhémence en conférence de presse qu’il ne ressent aucun plaisir à jouer dans ces conditions. La majorité des joueurs n’a plus joué devant du public depuis l’Open d’Australie au mois de février. Lors du premier Grand Chelem de l’année, une jauge de 30 000 spectateurs par jour a été mise en place. Un confinement de cinq jours est ensuite venu frustrer l’organisation avant que le tournoi se termine devant une jauge moins élevée de personnes.