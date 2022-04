Into the final 4️⃣!@dieschwartzman makes it into Saturday's semi-finals after passing tough test from Auger-Aliassime.#BCNOpenBs pic.twitter.com/IzzCrTv0FI

De Minaur fait plier Norrie

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Quarts de finale



Huitièmes de finale



Diego Schwartzman dispute cette semaine à Barcelone son cinquième tournoi sur terre battue de la saison, et il jouait son cinquième quart de finale. Après avoir battu Lorenzo Musetti un peu plus tôt dans la journée, l'Argentin, tête de série n°6, a éliminé la tête de série n°3, Felix Auger-Aliassime.Schwartzman a perdu le premier set après avoir pourtant breaké d'entrée, mais il a ensuite gagné les deux suivants en breakant à 2-1 et 5-2 dans le deuxième et à 2-1 dans le troisième. "FAA" s'est procuré six balles de débreak mais n'en a converti aucune. C'est donc l'Argentin qui affrontera Pablo Carreno Busta pour une place en finale.Le Norvégien a remporté le premier set en breakant sur le tout dernier jeu, puis s'est procuré trois balles de match sur le service adverse à 5-4. Mais "PCB" les a sauvées, et dans la foulée, il a remporté le tie-break 10-8 sur sa sixième balle de set ! Pas abattu, Ruud a réussi à breaker en début de troisième manche (2-1), mais il a ensuite craqué, perdant quatre jeux de suite, et finalement le match. Carreno Busta a remporté sa dernière confrontation contre Schwartzman. C'était...à Barcelone l'an passé, en quarts de finale.Alex De Minaur a eu un peu de chance ce vendredi. Alors que tous les quarts de finaliste ont dû disputer leur huitième et leur quart dans la même journée, l'Australien a bénéficié de l'abandon de Lloyd Harris à 6-0 dans le premier set en huitièmes puis était opposé en quarts à Cameron Norrie, qui venait de jouer pendant 3h24 face à Marton Fucsovics.De Minaur a facilement gagné le premier set, avec deux breaks, puis a craqué à 6-5 dans le deuxième et a donc permis à son adversaire de revenir à un set partout. Mais Norrie avait tout donné dans cette deuxième manche, car il ensuite complètement lâché dans la troisième. C'est donc Alex De Minaur qui aura la lourde tâche d'affronter Carlos Alcaraz.bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 5-7, 6-2bat Norrie (GBR, n°4) : 6-3, 5-7, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) : 3-6, 6-2, 6-3bat Ruud (NOR, n°2) : 4-6, 7-6 (8), 6-3bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-4bat Munar (ESP, WC) : 6-3, 6-3bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-7 (11), 6-4bat Harris (AFS) : 6-0, abandonbat Musetti (ITA) : 6-4, 7-5bat Tiafoe (USA, n°13) : 7-5, 6-4bat Sonego (ITA, n°11) : 6-2, 5-7, 6-2bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2