ATP - Barcelone : Ruud, Schwartzman et Auger-Aliassime au rendez-vous

Les favoris tracent leur route sur la terre battue catalane. Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime et Casper Ruud, qui font tous les trois partie des prétendants à la victoire finale cette semaine à Barcelone, peuvent continuer de rêver à la succession de Rafael Nadal, tenant du titre et vainqueur à douze reprises du tournoi mais absent lors de cette édition. Les trois hommes se sont hissés vendredi en quarts de finale. Le tout sans forcer. Qu'il s'agisse de Ruud, Auger-Aliassime ou Schwartzman, dans l'ordre de leur classement respectif à l'ATP, les trois joueurs, tous têtes de série, se sont imposés sans trembler ni perdre le moindre set pour ce qui constituait leur deuxième sortie de la semaine. Le Norvégien, numéro 7 mondial, a montré le premier la voie en passant à la moulinette (6-2, 6-2) son adversaire du jour le Finlandais Emil Ruusuvuori au même titre qu'il n'avait déjà laissé aucune chance la veille à l'Américain Brandon Nakashima pour ses débuts dans le tournoi.

Schwartzman et Auger-Aliassime ont rendez-vous

Schwartzman et Auger-Aliassime ensuite ont connu un peu plus de difficultés pour se sortir des griffes pour l'un de l'Italien Lorenzo Musetti et pour l'autre d'un autre représentant des Etats-Unis Frances Tiafoe. Le numéro 9 mondial comme le 15eme au classement ont dû batailler mais sans céder dans aucune manche. Le Canadien, mené 3-0 dans le deuxième set par le 29eme mondial, a pourtant dû trouver la force de revenir à hauteur de son adversaire, avant de le renverser. Schwartzman et Auger-Aliassime seront face à face samedi pour une place dans le dernier carré. Ruud, lui, affrontera l'Espagnol Pablo Carreño Busta, vainqueur dans la douleur (6-2, 5-7, 6-2) de l'Italien Lorenzo Sonego.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) - Dimitrov (BUL, n°14)

Munar (ESP, WC) - Alcaraz (ESP, n°5)

Norrie (GBR, n°4) - Fucsovics (HUN)

De Minaur (AUS, n°10) bat Harris (AFS) : 6-0, abandon



Schwartzman (ARG, n°6) bat Musetti (ITA) : 6-4, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) bat Tiafoe (USA, n°13) : 7-5, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°8) bat Sonego (ITA, n°11) : 6-2, 5-7, 6-2

Ruud (NOR, n°2) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2