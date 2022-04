Casper Ruud va mieux. Ejecté du tournoi de Monte-Carlo dès le deuxième tour par le revenant Grigor Dimitrov, demi-finaliste malheureux ensuite, le Norvégien s'est rassuré mardi pour son entrée en lice à Barcelone, son deuxième tournoi sur terre battue de suite et le troisième pour lui cette saison déjà. Le numéro 7 mondial n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-2 en 1h29) de Brandon Nakashima, 81eme au classement. Beaucoup plus à l'aise sur dur, le jeune Américain n'a jamais inquiété le Norvégien vainqueur en février dernier du tournoi de Buenos Aires. Tout de suite dans le tempo, Ruud a breaké d'entrée son adversaire dans les deux manches. Au troisième tour, il sera opposé à Bublik ou Ruusuvuori.

Schwartzman s'offre McDonald

Quart de finaliste à Monte-Carlo la semaine passée et battu par Stefanos Tsitsipas au terme d'un match rocambolesque, Diego Schwartzman a aisément franchi le deuxième tour à Barcelone, lui qui était exempté du premier en tant que tête de série n°6. Il s'est imposé 6-2, 6-2 en 1h29 contre Mackenzie McDonald, même s'il n'a pas vraiment brillé au service, avec trois breaks concédés en trois occasions en faveur de l'Américain. Mais il a perdu sa mise en jeu alors qu'il avait déjà pris de l'avance (à 4-1 dans le premier set et à 3-0 et 4-1 dans le deuxième), ce qui n'a donc pas eu de conséquence.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE)

Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)

Basilashvili (GEO, n°9) - Munar (ESP, WC)

Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)



Norrie (GBR, n°4) - Gerasimov (BIE, Q)

Fucsovics (HUN) - Delbonis (ARG, n°15)

Humbert (FRA) bat De Minaur (AUS, n°10) : 6-3, 6-2

Harris (AFS) - Ramos-Viñolas (ESP, n°17)





Schwartzman (ARG, n°6) bat McDonald (USA) : 6-2, 6-2

Musetti (ITA) - Evans (GBR, n°12)

Tiafoe (USA, n°13) - Dellien (BOL, Q)

Taberner (ESP, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)





Carreño Busta (ESP, n°8) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Sonego (ITA, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°16) - Ruusuvuori (FIN)

Ruud (NOR, n°2) bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2





1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-6 (4)

Coria (ARG) bat Giron (USA) : 6-2, 3-6, 6-1

Dimitrov (BUL, n°14) - Bye



Basilashvili (GEO, n°9) - Bye

Munar (ESP, WC) bat Moroni (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, n°5) - Bye



Norrie (GBR, n°4) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Mannarino (FRA) : 2-6, 6-3, 6-4

Fucsovics (HUN) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2

Delbonis (ARG, n°15) - Bye



De Minaur (AUS, n°10) - Bye

Humbert (FRA) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Harris (AFS) bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 7-6 (0)

Ramos-Viñolas (ESP, n°17) - Bye



Schwartzman (ARG, n°6) - Bye

McDonald (USA) bat Grenier (FRA, LL) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Musetti (ITA) bat Baez (ARG) : 7-5, 7-5

Evans (GBR, n°12) - Bye



Tiafoe (USA, n°13) - Bye

Dellien (BOL, Q) - Guinard (FRA, LL)

Taberner (ESP, Q) bat Korda (USA) : 6-3, 6-0

Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) - Bye



Carreño Busta (ESP, n°8) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Robredo (ESP, WC) : 6-1, 6-1

E.Ymer (SUE, Q) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-0

Sonego (ITA, n°11) - Bye



Bublik (KAZ, n°16) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Lopez (ESP, WC) : 6-0, 6-1

Nakashima (USA) bat Alvarez Varona (ESP, Q) : 7-6 (6), 6-3

Ruud (NOR, n°2) - Bye