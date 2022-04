Casper Ruud va mieux. Ejecté du tournoi de Monte-Carlo dès le deuxième tour par le revenant Grigor Dimitrov, demi-finaliste malheureux ensuite, le Norvégien s'est rassuré mardi pour son entrée en lice à Barcelone, son deuxième tournoi sur terre battue de suite et le troisième pour lui cette saison déjà. Le numéro 7 mondial n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-2 en 1h29) de Brandon Nakashima, 81eme au classement. Beaucoup plus à l'aise sur dur, le jeune Américain n'a jamais inquiété le Norvégien vainqueur en février dernier du tournoi de Buenos Aires. Tout de suite dans le tempo, Ruud a breaké d'entrée son adversaire dans les deux manches. Au troisième tour, il sera opposé à Bublik ou Ruusuvuori.

Schwartzman s'offre McDonald

Quart de finaliste à Monte-Carlo la semaine passée et battu par Stefanos Tsitsipas au terme d'un match rocambolesque, Diego Schwartzman a aisément franchi le deuxième tour à Barcelone, lui qui était exempté du premier en tant que tête de série n°6. Il s'est imposé 6-2, 6-2 en 1h29 contre Mackenzie McDonald, même s'il n'a pas vraiment brillé au service, avec trois breaks concédés en trois occasions en faveur de l'Américain. Mais il a perdu sa mise en jeu alors qu'il avait déjà pris de l'avance (à 4-1 dans le premier set et à 3-0 et 4-1 dans le deuxième), ce qui n'a donc pas eu de conséquence.

Norrie passe, Evans casse

Destins contraires pour les deux joueurs britanniques ce mardi en Catalogne. Cameron Norrie, tête de série n°4, s'est qualifié pour les huitièmes de finale, après un match de 2h28 remporté face à Egor Gerasimov : 5-7, 6-4, 6-4. Le qualifié biélorusse a pourtant mené 3-1 dans le dernier set, mais il s'est écroulé en fin de match. Norrie sera opposé à Fucsovics ou Delbonis au tour suivant. En revanche, c'est fini pour Dan Evans, tête de série n°12 et éliminé par Lorenzo Musetti sur le score de 6-4, 7-6 en 1h55. Le Britannique a pourtant mené 5-2 dans le deuxième set, mais il a perdu son service (5-4) et a manqué deux balles de set dans le tie-break, avant de le perdre 10-8.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE)

Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)

Basilashvili (GEO, n°9) - Munar (ESP, WC)

Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)



Norrie (GBR, n°4) bat Gerasimov (BIE, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Fucsovics (HUN) - Delbonis (ARG, n°15)

Humbert (FRA) - De Minaur (AUS, n°10)

Harris (AFS) - Ramos-Viñolas (ESP, n°17)





Schwartzman (ARG, n°6) bat McDonald (USA) : 6-2, 6-2

Musetti (ITA) bat Evans (GBR, n°12) : 6-4, 7-6 (8)

Tiafoe (USA, n°13) - Dellien (BOL, Q)

Taberner (ESP, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC)





Carreño Busta (ESP, n°8) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Sonego (ITA, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°16) - Ruusuvuori (FIN)

Ruud (NOR, n°2) bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2





1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-6 (4)

Coria (ARG) bat Giron (USA) : 6-2, 3-6, 6-1

Dimitrov (BUL, n°14) - Bye



Basilashvili (GEO, n°9) - Bye

Munar (ESP, WC) bat Moroni (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, n°5) - Bye



Norrie (GBR, n°4) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Mannarino (FRA) : 2-6, 6-3, 6-4

Fucsovics (HUN) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2

Delbonis (ARG, n°15) - Bye



De Minaur (AUS, n°10) - Bye

Humbert (FRA) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Harris (AFS) bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 7-6 (0)

Ramos-Viñolas (ESP, n°17) - Bye



Schwartzman (ARG, n°6) - Bye

McDonald (USA) bat Grenier (FRA, LL) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Musetti (ITA) bat Baez (ARG) : 7-5, 7-5

Evans (GBR, n°12) - Bye



Tiafoe (USA, n°13) - Bye

Dellien (BOL, Q) - Guinard (FRA, LL)

Taberner (ESP, Q) bat Korda (USA) : 6-3, 6-0

Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) - Bye



Carreño Busta (ESP, n°8) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Robredo (ESP, WC) : 6-1, 6-1

E.Ymer (SUE, Q) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-0

Sonego (ITA, n°11) - Bye



Bublik (KAZ, n°16) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Lopez (ESP, WC) : 6-0, 6-1

Nakashima (USA) bat Alvarez Varona (ESP, Q) : 7-6 (6), 6-3

Ruud (NOR, n°2) - Bye