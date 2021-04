ATP - Barcelone : Rublev lâche un set mais rejoint les quarts

Andrey Rublev a dû s'employer. Ce jeudi, le Russe, 7eme joueur mondial et tête de série n°3, a fini par venir à bout de l'Espagnol Albert Ramos Vinolas, 46eme joueur mondial, en trois manches (6-4, 6-7 (4), 6-4) et 2h30 de jeu, en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone en Espagne, sur terre battue. Dans la première manche, le Russe a dû s'y reprendre à trois fois, réparties sur les deux premières mises en jeu de son adversaire, pour faire le break et mener 3-1. Un avantage que Rublev a perdu à 4-2 pour ensuite se faire égaliser. Mené alors 5-4, l'Espagnol a de nouveau craqué et offert ce premier set à son adversaire (6-4). Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal, alors que le mieux classé des deux a loupé deux balles de break à 3-2. Poussé au tie-break, le 7eme joueur mondial n'a jamais mené et a fini par céder (7-6 (4)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Albert Ramos Vinolas a sauvé une balle de break à 2-2, avant de céder sur la deuxième. Malgré un débreak à 4-3, le 46eme joueur mondial a de nouveau cédé dans la foulée, à la deuxième opportunité de la tête de série n°3. Dans la foulée, visiblement désireux de ne rien lâcher, l'Espagnol s'est procuré quatre balles de débreak, mais le Russe ne s'est pas laissé faire et a fini par s'imposer, sur sa première balle (6-4). Ça passe également pour le Canadien Felix Auger Aliassime, 20eme joueur mondial et tête de série n°10, tombeur de son compatriote Denis Shapovalov, 14eme joueur mondial et tête de série n°7, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h14 de jeu.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) - Nishikori (JAP)

Norrie (GBR) - Goffin (BEL, n°8)

Schwartzman (ARG, n°4) - Moutet (FRA)

Zapata Miralles (ESP, Q) - Carreno Busta (ESP, n°6)



Bautista Agut (ESP, n°5) - Sinner (ITA, n°11)

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Shapovalov (CAN, n°7) : 6-2, 6-3

De Minaur (AUS, n°14) - Tsitsipas (GRE, n°2)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Nishikori (JAP) bat Garin (CHI, n°13) : 7-6 (5), 4-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Khachanov (RUS, n°12) : 6-4, 3-6, 6-3

Goffin (BEL, n°8) bat Herbert (FRA) : 6-2, 6-4



Schwartzman (ARG, n°4) bat Tiafoe (USA) : 3-6, 7-5, 6-1

Moutet (FRA) bat Evans (GBR, n°16) : 6-4, 5-7, 6-3

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Fognini (ITA, n°9) : 6-0, 4-4 disqualification

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-0



Bautista Agut (ESP, n°5) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-0

Sinner (ITA, n°11) bat Gerasimov (BLR) : 6-3, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP) bat Mannarino (FRA, n°17) : 6-4, 6-4

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Gaio (ITA, LL) : 6-4, 6-3



Shapovalov (CAN, n°7) bat Chardy (FRA) : 6-3, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Musetti (ITA, WC) : 4-6, 6-3, 6-0

De Minaur (AUS, n°14) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (3), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Munar (ESP, WC) : 6-0, 6-2



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-3, 6-1

Nishikori (JAP) bat Pella (ARG) : 4-6, 7-6 (4), 6-2

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) bat Caruso (ITA) : 6-1, 6-2

Herbert (FRA) bat Nagal (IND, Q) : 7-5, 6-0

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Tiafoe (USA) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-4, 7-6 (2)

Moutet (FRA) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-2

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Kuznetsov (RUS, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1

Thompson (AUS) bat Gasquet (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 7-6 (3)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Gerasimov (BLR) bat Tsonga (FRA) : 7-5, 6-1

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Gaio (ITA, LL) bat Paire (FRA) : 7-5, 6-3

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Musetti (ITA, WC) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Bublik (KAZ) bat Davidovich Fokina (ESP) : 2-6, 7-5, 6-2

Munar (ESP, WC) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye