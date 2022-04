Mannarino n'y arrive plus non plus

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

1er tour

Paire (FRA)

Mannarino (FRA)

Humbert (FRA)

Grenier (FRA, LL)

Guinard (FRA, LL)

Neuvième défaite de suite sur le circuit ATP pour Benoit Paire ! Incapable de gagner un match (sauf un, lors du Challenger de Phoenix contre le 365eme mondial) depuis son troisième tour de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas le 22 janvier, le Français s'est encore incliné d'entrée, ce lundi à Barcelone.Dès le premier jeu, le Français s'est fait breaker (2-0) et a cassé une première raquette. Mais cela lui a visiblement fait du bien, puisqu'il a pris le service du Sud-Coréen dans la foulée (2-2) et a tenu facilement jusqu'à 4-4, avec quelques jolis points à la clé. Mais alors que Kwon menait 5-4, Paire a une nouvelle fois perdu sa mise en jeu, et donc le premier set. Il a alors cassé une deuxième raquette. Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont tenu leur service (malgré une occasion de break de chaque côté) jusqu'à 4-4, et une fois de plus, à 5-4 en faveur de son adversaire, Paire a craqué sur sa mise en jeu, sauvant trois balles de match avant de commettre une double-faute sur la quatrième. C'est donc le 71eme mondial qui ira défier Carlos Alcaraz au deuxième tour, alors que le Français tentera une nouvelle fois la semaine prochaine de gagner enfin un match, du côté d'Estoril.Deuxième Français en lice ce lundi, Adrian Mannarino espérait faire mieux que son compatriote. Le n°68 mondial a certes gagné un set, mais il s'est incliné lui aussi... Battu d'entrée à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo, "Manna" n'a pas fait mieux pour ses débuts à Barcelone, avec une défaite contre le 155eme mondial, le Biélorusse Egor Gerasimov, issu des qualifications.On était pourtant loin d'imaginer ce scénario à la fin du premier set, que le Français avait largement dominé, avec deux breaks à 0-0 et 2-0, et trois balles de break sauvées. Mais le Biélorusse est revenu dans un tout autre état d'esprit dans la deuxième manche et a commis beaucoup moins de fautes. Il a rapidement mené 3-0 et Mannarino n'a jamais réussi à faire son retard. Il a donc fallu disputer un troisième set, et après avoir sauvé deux balles de break d'entrée, le Français a tenu jusqu'à 4-4, mais comme Paire, le manque de confiance l'a fait craquer au pire moment, et le Biélorusse a remporté huit des derniers points du match. C'est lui qui affrontera Cameron Norrie au deuxième tour. Mannarino va quant à lui quitter Barcelone pour Madrid, où il disputera les qualifications du Masters 1000 la semaine prochaine.- ByeIvashka (BIE) - Martinez (ESP)bat Giron (USA) : 6-2, 3-6, 6-1- Bye- ByeMunar (ESP, WC) - Moroni (ITA, LL)bat: 6-4, 6-4- Bye- Byebat: 2-6, 6-3, 6-4Fucsovics (HUN) - Thompson (AUS)- Bye- ByeAndujar (ESP) -Harris (AFS) - Carballes Baena (ESP)- Bye- Bye- McDonald (USA)bat Baez (ARG) : 7-5, 7-5- Bye- ByeDellien (BOL, Q) -Taberner (ESP, Q) - Korda (USA)- Bye- ByeZapata Miralles (ESP, Q) - Robredo (ESP, WC)Cressy (USA) - E.Ymer (SUE, Q)- Bye- ByeLopez (ESP, WC) - Ruusuvuori (FIN)bat Alvarez Varona (ESP, Q) : 7-6 (6), 6-3- Bye