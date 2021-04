Corentin Moutet renoue avec le succès. Absent des courts depuis l'Open d'Australie à cause d'une pubalgie, le Parisien avait retrouvé les courts la semaine dernière lors du Masters 1000 de Monte-Carlo, où il avait été battu par l'Espagnol Pedro Martinez. Ce mardi, l'actuel 75eme au classement ATP s'est donc imposé pour son entrée en lice à Barcelone contre Dominik Koepfer en deux sets (7-5, 6-2) et 1h35 de jeu. Après une première manche disputée, avec cinq breaks et au moins une balle de set de chaque côté, le Français a été plus redoutable dans le deuxième acte. En prenant trois fois le service de l'Allemand et en ne perdant le sien qu'une fois, Moutet a validé sa bonne prestation sur un break blanc pour se qualifier pour le 2eme tour, où il affrontera l'une des sensations de la semaine dernière, le Britannique Daniel Evans, tête de série numéro 16 sur la terre battue catalane.

Gasquet n'a pas tenu la distance

En revanche, petite déception pour Richard Gasquet qui a été éliminé d'entrée. De retour sur les courts après avoir eu le coronavirus, le Français s'est bien battu mais a fini par s'incliner contre Jordan Thompson en trois sets (7-6, 4-6, 7-6) et 3h20 de jeu. Après une première manche équilibrée, où le Biterrois a craqué dans le tie-break, ce dernier s'est bien repris par la suite en breakant l'Australien au meilleur des moments, à 5-4, dans le deuxième set pour égaliser à 1-1. Si Gasquet a perdu son service en premier ensuite, à 2-2, il a pu le reprendre, à 4-3, et aurait même pu l'emporter mais le Français n'a pas réussi à convertir les deux balles de match qu'il s'est procuré à 5-4. Finalement, l'actuel 52eme à l'ATP a re-craqué dans le tie-break et c'est donc Thompson qui défiera Pablo Carreno Busta au 2eme tour. Un retour encourageant donc pour Gasquet alors que la saison sur terre battue ne fait que commencer. De son côté, Albert Ramos-Vinolas a renversé Holger Rune en trois manches (6-7, 6-1, 7-6) et affrontera Adrian Mannarino au prochain tour.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) - Ivahska (BIE, Q)

Nishikori (JAP) - Garin (CHI, n°13)

Khachanov (RUS, n°12) - Norrie (GBR)

Herbert (FRA) - Goffin (BEL, n°8)



Schwartzman (ARG, n°4) - Alcaraz (ESP, WC) ou Tiafoe (USA)

Moutet (FRA) - Evans (GBR, n°16)

Fognini (ITA, n°9) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Thompson (AUS) - Carreno Busta (ESP, n°6)



Bautista Agut (ESP, n°5) - Andujar (ESP)

Gerasimov (BLR) - Sinner (ITA, n°11)

Mannarino (FRA), n°17 - Ramos-Vinolas (ESP)

Gaio (ITA, LL) - Rublev (RUS, n°3, WC)



Shapovalov (CAN, n°7) - Chardy (FRA)

Lopez (ESP) ou Musetti (ITA, WC) - Auger-Aliassime (CAN, n°10)

De Minaur (AUS, n°14) - Davidovich Fokina (ESP) ou Bublik (KAZ)

Munar (ESP, WC) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-3, 6-1

Nishikori (JAP) bat Pella (ARG) : 4-6, 7-6 (4), 6-2

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) bat Caruso (ITA) : 6-1, 6-2

Herbert (FRA) bat Nagal (IND, Q) : 7-5, 6-0

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Alcaraz (ESP, WC) - Tiafoe (USA)

Moutet (FRA) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-2

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Kuznetsov (RUS, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1

Thompson (AUS) bat Gasquet (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 7-6 (3)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Gerasimov (BLR) bat Tsonga (FRA) : 7-5, 6-1

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Gaio (ITA, LL) bat Paire (FRA) : 7-5, 6-3

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Lopez (ESP) - Musetti (ITA, WC)

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) - Bublik (KAZ)

Munar (ESP, WC) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye