ATP - Barcelone : Humbert n'enchaîne toujours pas

Demon loves the grind!@alexdeminaur comes through a tough battle vs Humbert, recording a 3-6 6-4 6-3 win in Barcelona pic.twitter.com/ifTfhEDAmm

— Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2022

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

2eme tour

Humbert (FRA)

Contrairement à la semaine passée à Monte-Carlo, il y avait bien un Français cette semaine au deuxième tour, à Barcelone, mais il n'est pas allé très loin. Ugo Humbert, 46eme mondial, est finalement tombé en seizièmes face à Alex De Minaur, 25eme. Incapable de gagner deux matchs de suite (en raison de blessures, du covid et d'un certain mal-être en fin de saison passée) depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, où il avait atteint les quarts, le Messin s'est incliné 6-3, 4-6, 6-3 en 2h13 face à l'Australien., et l'Australien a réussi à remporter le premier set après avoir été mené 3-1 et a perdu le deuxième après avoir mené 4-2. Dans le troisième, le Français a pris le meilleur départ en menant 2-0, mais il a craqué ensuite, et c'est donc son adversaire qui affrontera Kwon ou Alcaraz. Ugo Humbert va désormais quitter Barcelone pour Madrid, où il disputera les qualifications du Masters 1000 la semaine prochaine.Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE)Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)bat Basilashvili (GEO, n°9) : 6-1, 6-4Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)bat Gerasimov (BIE, Q) : 5-7, 6-4, 6-4bat Delbonis (ARG, n°15) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 4-6, 6-3bat Ramos-Viñolas (ESP, n°17) : 6-3, 6-4bat McDonald (USA) : 6-2, 6-2bat Evans (GBR, n°12) : 6-4, 7-6 (8)bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (3), 6-1bat Taberner (ESP, Q) : 6-1, 3-6, 6-4bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-3bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-4, 6-2bat Bublik (KAZ, n°16) : 6-3, 6-1bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2