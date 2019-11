ATP - Barcelone : Gerard Piqué n'organisera pas le tournoi

David Ferrer, nouveau directeur du tournoi

Après la Coupe Davis, Gerard Piqué se voyait bien mettre la main sur le tournoi de Barcelone. Raté. Si le groupe Kosmos cher au défenseur central du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne figurait bien sur la liste des potentiels candidats à l'organisation de l'épreuve à partir de 2021 et jusqu'en 2024, il a dû s'avouer vaincu. Dans son édition de jeudi, Le Mundo Deportivo révèle en effet que ce n'est pas le déjà propriétaire de la Coupe Davis qui a remporté l'appel d'offres lancé par le tennis club de Barcelone mais la société Tennium, qui se trouve déjà à la tête des tournois d'Anvers et Buenos Aires notamment, est implantée à Barcelone et dont le Français Sébastien Grosjean est l'un des co-fondateurs (l'entreprise a été créée par le Belge Kristoff Puelinckx.Une nouvelle ère s'ouvre donc pour le club catalan, qui officialisera les résultats de ce processus de candidature dans les prochaines heures en marge de la signature du nouveau contrat mais a déjà annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Après qu'Albert Costa a rendu son tablier de directeur de ce tournoi qui se dispute sur terre battue, l'ancien joueur et tout jeune retraité David Ferrer étrennera en effet ses nouvelles fonctions à la place de son compatriote à l'occasion de la prochaine édition du tournoi. Une édition qui verra Rafael Nadal, sorti cette année en demi-finales par Dominic Thiem, tenter d'inscrire son nom au palmarès pour la douzième fois. Peut-être sous les yeux de Piqué, mais comme simple spectateur, pas comme nouvel organisateur.