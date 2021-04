ATP - Barcelone : Chardy s'offre Basilashvili, Simon sorti d'entrée

Plus d'informations à venir.



BARCELONE (Espagne, ATP500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) - Griekspoor (PBS, Q)

Nishikori (JAP) - Pella (ARG)

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) - Carruso (ITA)

Nagal (IND Q) - Herbert (FRA)

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Alcaraz (ESP, WC) - Tiafoe (USA)

Koepfer (ALL) - Moutet (FRA)

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) - Kuznetsov (RUS, Q)

Thompson (AUS) - Gasquet (FRA)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Tsonga (FRA) - Gerasimov (BLR)

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q)

Paire (FRA) - Gaio (POR, LL)

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Lopez (ESP) - Musetti (ITA, WC)

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) - Bublik (KAZ)

Monteiro (BRE) - Munar (ESP, WC)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye