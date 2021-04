Fortunes diverses pour les Français à Barcelone. En effet, ce lundi, Jérémy Chardy s'est qualifié pour le 2eme tour en disposant de Nikoloz Basilashvili en trois sets (6-4, 3-6, 6-3) et 1h59 de jeu. Bien parti avec deux breaks d'entrée, le Français a ensuite conservé son avance dans la 1ere manche, malgré un débreak rapide du Géorgien. Par la suite, les deux joueurs ont fait jeu égal et il a fallu attendre la fin du 2eme set pour voir le 36eme au classement ATP prendre à nouveau le service de Chardy et conclure derrière pour égaliser à une manche partout. Mal parti avec un break d'entrée dans le dernier acte, le Français n'a ensuite pas craqué et s'est bien repris pour débreakant juste derrière. A 4-3, le Palois a profité d'une mise en jeu moins bonne de son adversaire pour faire la différence, avant d'en finir sur sa première balle de match. Autoritaire, Chardy a désormais rendez-vous avec le Canadien Denis Shapovalov au prochain tour. Au 2eme tour, on retrouvera également Pierre-Hugues Herbert. Face à Sumit Nagal, issu des qualifications, le Français n'a pas tremblé et l'a emporté en deux manches (7-5, 6-0) et 1h24 de jeu. Si le début de match a été disputé, « P2H » a ensuite déroulé et affrontera David Goffin, qui fera son entrée en lice après avoir été exempt du 1er tour.

Fin de parcours pour Simon et Tsonga

En revanche, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga ont été sortis lors de leur entrée en lice. Opposé à Pablo Andujar, le Niçois a bataillé mais s'est incliné en trois sets (6-1, 3-6, 6-3) et 2h08 de jeu. Après une 1ere manche où le Français a eu du mal à exister avec deux breaks d'entrée en faveur son adversaire, à 1-0 et 3-0, Simon a trouvé les ressources pour se relancer par la suite. Durant le 2eme set, le 70eme au classement ATP a fait en premier la différence en prenant le service d'Andujar, à 2-1, avant de céder le sien à 4-2. Loin d'être déstabilisé, Simon a refait le break derrière et s'est employé ensuite sur son service pour sauver quatre balles de débreak, pour ensuite égaliser à une manche partout. Dans le 3eme set, alors que les breaks se sont succédés de part et d'autre, c'est le Français qui a craqué une fois de trop et a vu l'Espagnol se qualifier pour le 2eme tour, où il affrontera Roberto Bautista-Agut. Peu après, Tsonga n'a pas fait le poids face à Egor Gerasimov et a été battu en deux sets (7-5, 6-1) et 1h21 de jeu. Accrocheur dans la 1ere manche, le Français n'a ensuite pas pu tenir la distance et c'est donc le Biélorusse qui défiera Jannik Sinner au prochain tour.

Paire ne s'en sort toujours pas

Et de six ! Benoît Paire en est désormais à six éliminations d'entrée consécutives sur le circuit ATP. Ce lundi, le Français, 35eme joueur mondial, s'est incliné, au premier tour du tournoi ATP 500 de Barcelone en Espagne, sur terre battue, contre l'Italien Federico Gaio, 138eme joueur mondial et lucky loser, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h18 de jeu. D'entrée de première manche, le Français a lâché son service avant, toutefois, de parvenir à débreaker à 3-1. Un sursaut d'orgueil qui n'a finalement pas été suffisant. Malgré un sursis et une première balle de set à son encontre, sauvée sur son propre service à 5-4, Benoît Paire n'a ensuite rien pu faire sur la seconde (7-5). Dans la deuxième manche, aucun des deux joueurs n'a remporté son service, de 1-0 à 3-1. A ce petit jeu-là, c'est donc bel et bien l'Italien qui avait encore un break d'avance. A 4-1, le Transalpin a même bien failli prendre le service de son adversaire une troisième fois consécutive, avant donc de conclure sur sa première balle de match (6-3). Au prochain tour, Federico Gaio se mesurera au Russe Andrey Rublev, 7eme joueur mondial, tête de série n°3 et bénéficiaire d'une wild card.



BARCELONE (Espagne, ATP500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) - Griekspoor (PBS, Q)

Nishikori (JAP) bat Pella (ARG) : 4-6, 7-6 (4), 6-2

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) bat Carruso (ITA) : 6-1, 6-2

Herbert (FRA) bat Nagal (IND, Q) : 7-5, 6-0

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Alcaraz (ESP, WC) - Tiafoe (USA)

Koepfer (ALL) - Moutet (FRA)

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Kuznetsov (RUS, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1

Thompson (AUS) - Gasquet (FRA)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Gerasimov (BLR) bat Tsonga (FRA) : 7-5, 6-1

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q)

Gaio (POR, LL) bat Paire (FRA) : 7-5, 6-3

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Lopez (ESP) - Musetti (ITA, WC)

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) - Bublik (KAZ)

Monteiro (BRE) - Munar (ESP, WC)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye