ATP - Barcelone : Carreño Busta va disputer sa onzième finale

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Troisième finale en ATP 500 pour Pablo Carreno Busta ! Après sa victoire à Hambourg l'an passé et sa défaite à Rio en 2017, le joueur espagnol de 30 ans jouera une nouvelle fois le titre, ce dimanche à Barcelone. Tête de série n°8 du tournoi catalan, le tombeur de Lorenzo Sonego et Casper Ruud s'est offert le scalp de Diego Schwartzman, qu'il avait déjà battu en quarts l'an dernier au même endroit.Breaké d'entrée de match, il a réussi à revenir rapidement (2-2), puis a signé un break décisif à 4-3 pour empocher la première manche. Dans le deuxième set, il a sauvé un balle de 2-0 puis trois balles de 3-1, et c'est finalement l'Argentin qui a craqué le premier, à 3-3, alors qu'il avait déroulé sur ses trois précédents jeux de service. Vainqueur de six tournois ATP durant sa carrière, pour quatre finales perdues, Carreno-Busta visera dans quelques heures un deuxième sacre à domicile, après Marbella en 2021.Alcaraz (ESP, n°5) - De Minaur (AUS, n°10) : 2-2, match interrompubat Schwartzman (ARG, n°6) : 6-3, 6-4bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 5-7, 6-2bat Norrie (GBR, n°4) : 6-3, 5-7, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) : 3-6, 6-2, 6-3bat Ruud (NOR, n°2) : 4-6, 7-6 (8), 6-3bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-4bat Munar (ESP, WC) : 6-3, 6-3bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-7 (11), 6-4bat Harris (AFS) : 6-0, abandonbat Musetti (ITA) : 6-4, 7-5bat Tiafoe (USA, n°13) : 7-5, 6-4bat Sonego (ITA, n°11) : 6-2, 5-7, 6-2bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2