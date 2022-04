BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

2eme tour

Humbert (FRA)

Felix Auger-Aliassime va un peu mieux. Battu dès les huitièmes de finale à Marrakech et d'entrée de tournoi à Monte-Carlo, le Canadien a réussi ses débuts à Barcelone, où il est tête de série n°3. Ce fut laborieux, mais il a fini par battre le qualifié espagnol Carlos Taberner sur le score de 6-1, 3-6, 6-4 en 2h46. Irrégulier au service (7 aces, 9 doubles-fautes), le n°9 mondial s'est fait breaker trois fois, et notamment dans le deuxième set à 4-3. Il s'est encore fait peur dans le troisième en perdant sa mise en jeu à 5-3 alors qu'il venait de breaker, mais a réussi à l'emporter.. L’Argentin, tête de série numéro 15, a été balayé en deux manches sèches par Marton Fucsovics pour son entrée en lice sur la terre battu catalane. Le Hongrois n’a concédé que trois jeux lors d’un match à sens unique (6-2, 6-1 en 1h18’) et retrouvera Cameron Norrie, tête de série numéro 4, pour une place en quarts de finale., issu des qualifications et tombeur de Tommy Robredo pour le dernier match de sa carrière. Une victoire en deux manches (6-3, 6-3 en 1h28’) qui lui permet de rejoindre Lorenzo Sonego, tête de série numéro 8, en huitièmes de finale.. Mais si le Bolivien a poussé l’Américain au jeu décisif dans la première manche, il a ensuite craqué pour s’incliner lourdement (7-6, 6-1 en 1h25’). Frances Tiafoe poursuivra son parcours face à Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 3. Alexander Bublik, tête de série numéro 16, n'a pas existé face à Emil Ruusuvuori (6-3, 6-1 en 59 minutes). Albert Ramos-Viñolas, quant à lui, a également chuté face à Lloyd Harris (6-3, 6-4 en 1h34'). Tête de série n°9, Nikoloz Basilashvili s'est incliné lourdement contre Jaume Munar : 6-1, 6-4 en 1h16, sans jamais réussir à prendre le service adverse.Tsitsipas (GRE, n°1) - Ivashka (BIE)Coria (ARG) - Dimitrov (BUL, n°14)bat Basilashvili (GEO, n°9) : 6-1, 6-4Kwon (CdS) - Alcaraz (ESP, n°5)bat Gerasimov (BIE, Q) : 5-7, 6-4, 6-4bat Delbonis (ARG, n°15) : 6-2, 6-1- De Minaur (AUS, n°10)bat Ramos-Viñolas (ESP, n°17) : 6-3, 6-4bat McDonald (USA) : 6-2, 6-2bat Evans (GBR, n°12) : 6-4, 7-6 (8)bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (3), 6-1bat Taberner (ESP, Q) : 6-1, 3-6, 6-4bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-3bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-4, 6-2bat Bublik (KAZ, n°16) : 6-3, 6-1bat Nakashima (USA) : 6-3, 6-2