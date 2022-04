ATP - Barcelone : Alcaraz s'offre Tsitsipas et une place dans le Top 10

Tsitsipas craque en fin de match



The moment @alcarazcarlos03 completed a dramatic win over Tsitsipas to reach the Barcelona semi-finals...#BCNOpenBS pic.twitter.com/aLgVffQ1BQ

— Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2022

BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Demi-finales



Quarts de finale



Huitièmes de finale



Il y a un an, Carlos Alcaraz était 119eme mondial et perdait au premier tour à Barcelone contre Frances Tiafoe. Ce vendredi, le joueur espagnol s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi catalan et s'est assuré de rentrer dans le Top 10 lundi prochain. A presque 19 ans (il les fêtera le 5 mai),Vainqueur de son compatriote Jaume Munar en huitièmes de finale en début de journée, Alcaraz était opposé à Stefanos Tsitsipas, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo dimanche dernier, dans la soirée en quarts de finale. Et il s'est imposée 6-4, 5-7, 6-2 en 2h13. Déjà vainqueur du Grec à l'US Open 2021 et à Miami le mois dernier (sur dur, donc), l'Espagnol a une fois de plus impressionné.Après un premier set serré où aucun des deux joueurs ne s'est procuré de balle de break, la manche a basculé à 4-4 lorsque Tsitsipas a perdu son service sur un jeu raté. Alcaraz a alors conclu sur un jeu blanc, même si son adversaire l'a clairement visé au filet, ce qui a provoqué la colère du public. Dans la deuxième manche, l'Espagnol a mené 4-1 et pensait alors sans doute avoir fait le plus dur, mais Tsitsipas a prouvé la semaine passée (notamment lors de son match fou contre Schwartzman) qu'il pouvait retourner des situations mal embarquées,Mais le n°5 mondial, qui avait battu Grigor Dimitrov en deux sets dans l'après-midi, avait visiblement tout donné, puisqu'il a rapidement été mené 4-0 puis 4-1 dans le dernier set, et a donc dû s'incliner. C'est donc Carlos Alcaraz qui affrontera Alex De Minaur (pour la première fois de sa carrière) samedi pour une place en finale. Une victoire le ferait grimper à la 9eme place.Alcaraz (ESP, n°5) - De Minaur (AUS, n°10)Schwartzman (ARG, n°6) - Carreño Busta (ESP, n°8)bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 5-7, 6-2bat Norrie (GBR, n°4) : 6-3, 5-7, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°3, WC) : 3-6, 6-2, 6-3bat Ruud (NOR, n°2) : 4-6, 7-6 (8), 6-3bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-4bat Munar (ESP, WC) : 6-3, 6-3bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-7 (11), 6-4bat Harris (AFS) : 6-0, abandonbat Musetti (ITA) : 6-4, 7-5bat Tiafoe (USA, n°13) : 7-5, 6-4bat Sonego (ITA, n°11) : 6-2, 5-7, 6-2bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2