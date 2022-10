ATP - Bâle : Troisième titre de suite pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime est impossible à arrêter en cette fin de saison ! Après avoir remporté à Florence puis Anvers ses deuxième et troisième titres sur le circuit ATP, le natif de Montréal a confirmé l’adage qui dit « jamais deux sans trois » lors de la finale à Bâle. En effet, le numéro 9 mondial a pris le meilleur sur Holger Rune en deux manches. Une rencontre dont l’entame a été dans un premier temps équilibrée mais il a suffi d’une balle de break, la seule de cette première manche, pour permettre à « FAA » de prendre les commandes au tableau d’affichage au terme du quatrième jeu. Absolument pas inquiété par le Danois, sacré à Stockholm le week-end passé, le Canadien a conclu une première manche qui a été à sa main sur un dernier jeu blanc. Dos au mur, Holger Rune se devait de réagir et s’en est donné les moyens. Dès le deuxième jeu de la deuxième manche, le 25eme mondial s’est procuré sa première balle de break dans cette finale mais sans parvenir à la convertir.

Auger-Aliassime insubmersible

Alors que Félix Auger-Aliassime a été dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire, Holger Rune a une nouvelle fois manqué de tranchant avec deux balles de break manquées alors qu’elles pouvaient le mettre en position de servir pour égaliser à une manche partout dans la foulée. Des échecs que le protégé de Patrick Mouratoglou pourra ruminer car il a fini par céder quand « FAA » a haussé le ton. Parvenant enfin à faire reculer son adversaire, le Montréalais a toutefois eu besoin de quatre balles de break pour prendre le service du Danois et pouvoir servir pour le gain du titre. Accrocheur jusqu’au bout, Holger Rune a sauvé deux premières balles de match avant de céder sur la troisième (6-3, 7-5 en 1h40’). Avec ce quatrième titre cette saison et dans sa carrière, mais également une 13eme victoire de suite, Félix Auger-Aliassime va remonter au huitième rang mondial ce lundi en doublant Andrey Rublev. Holger Rune, quant à lui, va faire un bond et entrer dans le Top 20 mondial.