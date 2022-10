ATP - Bâle : Rinderknech s'offre Cilic au bout de la nuit

Rinderknech peut devenir n°1 français mercredi



qui n'est pas sûr de participer), aucun tricolore n'entre dans le tableau principal. Quant à Marin Cilic, avec cette défaite de lundi, il a officiellement dit adieu au Masters de Turin.

Il était 1h00 du matin passé lorsqu'Arthur Rinderknech a pu exulter. Au premier tour du tournoi de Bâle, le Français a signé l'une des plus belles victoires de sa carrière, au détriment de Marin Cilic. Opposé au Croate, 16eme mondial, pour la deuxième fois de sa carrière (Cilic l'avait facilement battu à Roland-Garros l'an passé), le 51eme mondial s'est imposé 6-4, 3-6, 7-6 en 2h27. Durant ce match débuté tard (22h35) car celui entre Carlos Alcaraz et Jack Draper avait duré, Rinderknech est parfaitement entré dans sa rencontre en breakant son adversaire dès le premier jeu.Dans le deuxième, le Français n'a raté qu'un seul jeu de service (un seul point perdu sur les autres), celui à 3-4, et a permis à Cilic de le breaker sur sa toute première opportunité et d'égaliser à une manche partout dans la foulée. Dans le troisième, Rinderknech n'a eu qu'une balle de break à défendre, à 4-4, mais le Croate l'a convertie et a donc servi pour le match à 5-4.