ATP - Bâle : L’édition 2021 annulée

Même si les chiffres concernant la pandémie de coronavirus sont de plus en plus rassurants dans une grande partie du monde, la situation sanitaire est encore loin d’être revenue à la normale, et des événements sportifs continuent d’être annulés. C’est le cas du tournoi ATP 500 de Bâle, prévu du 25 au 31 octobre, dont les organisateurs ont annoncé vendredi que l’édition 2021 n’aurait pas lieu. « Malgré la baisse du nombre d'infections et les mesures d'ouverture prises, les Swiss Indoors Basel sont contraints d'annuler leur événement en 2021 pour la deuxième fois consécutive en raison de Covid-19 », dit le communiqué. «De nombreuses questions restent sans réponse, et il n'y a pas de temps pour plus de réflexion, regrette le directeur du tournoi Roger Brennwald. Nous voulions en fait poursuivre les 50 ans de succès des Swiss Indoors cette année. Mais dans l'état actuel des choses, planifier un événement majeur pour l'automne n’est pas possible. Après mûre réflexion, la décision a été prise d'un commun accord avec l'ATP que les Swiss Indoors ne peuvent pas se dérouler sans heurts dans le format habituel avec neuf jours de tournoi et 10 000 spectateurs par jour, qui se déplacent tous à l'intérieur. Nous le devons aux joueurs, aux fans, aux sponsors et aux sponsors. »

Federer décuple vainqueur

« Nous regrettons extrêmement l'annulation des Swiss Indoors Basel 2021, a réagi de son côté le président de l’ATP Andrea Gaudenzi. L'incertitude persistante entourant la pandémie rend impossible sa tenue malgré tous les efforts des organisateurs. Nous attendons avec impatience le retour des Swiss Indoors Basel sur le circuit en 2022 comme l'un de nos tournois en salle les plus importants au monde. » Roger Federer, décuple vainqueur du tournoi, restera donc le triple tenant du titre un an de plus...