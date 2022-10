ATP - Bâle : Humbert impuissant face à Rune, qui défiera Rinderknech

Auteur d'une très belle remontée depuis le cœur de l'été (en passant par le circuit Challenger notamment), ce qui lui permettra de revenir dans le Top 100 lundi prochain après avoir été un temps 157eme, Ugo Humbert rêvait de confirmer ses progrès en disputant un quart de finale dans un ATP 500. C'est raté. Le Messin de 24 ans a été éliminé en huitièmes de finale à Bâle par Holger Rune, le Danois déjà 25eme mondial à 19 ans. Le nouveau protégé de Patrick Mouratoglou s'est imposé 6-4, 6-2 en 1h10, et confirme ainsi sa victoire face au Français lors du dernier Indian Wells. Auteur de 5 aces et 67% de premières balles, le finaliste du tournoi de Sofia et vainqueur du tournoi de Stockholm n'a eu qu'une seule balle de break à sauver.

Douze points de suite pour finir le set

Dans le premier set, les deux joueurs ont facilement remporté leur service, mais Rune a fini très très fort, en remportant les douze derniers points de la manche (deux jeux blancs et un break blanc à 4-4 !). Sur sa lancée, le Danois a pris le service du Français dès le premier jeu du deuxième set, puis à 3-1. C'est à ce moment-là que Humbert s'est procuré sa seule balle de break du match, mais il l'a manquée, et Rune s'est imposé sans problème. Le Danois affrontera un autre Français vendredi, Arthur Rinderknech, qui est assuré d'être le n°1 tricolore dimanche prochain, et qui avait battu Rune à Kitzbühel l'an passé, avant de perdre contre le Danois cette année, toujours sur terre battue. Quant à Humbert, il va désormais prendre le chemin de Paris, pour y disputer les qualification du Rolex Paris Masters ce week-end, pour lesquelles il a reçu une invitation.