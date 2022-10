ATP - Bâle : Humbert au deuxième tour et de retour dans le Top 100

Humbert s'assure une place à Melbourne

Un deuxième Français au deuxième tour de l'ATP 500 de Bâle ! Après Arthur Rinderknech lundi, c'est Ugo Humbert qui s'est qualifié ce mercredi, en se montrant autoritaire face à Jenson Brooksby, qui ne célèbre donc pas son 22eme anniversaire de la meilleure des façons...Le Messin de 24 ans a été très solide au service, avec 7 aces au compteur et deux balles de break sauvées sur deux occasions pour l'Américain. Il a notamment déroulé son tennis dans le premier set, en prenant la mise en jeu de Brooksby à 1-0 et 3-0, tout en ne perdant que trois points sur son service. La deuxième set a été un peu plus accroché, Humbert devant sauver deux balles de 3-1, avant de finalement breaker sur le jeu suivant. Même s'il a ensuite manqué trois balles de 5-2, le Français n'a pas eu à le regretter, car il est parvenu à conclure sans trembler à 5-4 sur son service. Au deuxième tour, il sera opposé à Holger Rune (25eme) qui a éliminé Alex De Minaur (24eme) sur le score de 6-2, 7-5 en 1h29 avec 8 aces et aucun break concédé, et qui ne lui avait laissé que cinq jeux lors du dernier Indian Wells. Mais c'était alors une mauvaise période pour le Français.Cette victoire permet à Ugo Humbert de s'assurer un retour dans le Top 100 lundi prochain (il est virtuellement 87eme) et donc une place dans le tableau final de l'Open d'Australie sans avoir à passer par les qualifications.Mais depuis, il a écumé le circuit Challenger (quatre demies, un quart et une victoire en finale à Rennes) pour remonter peu à peu au classement et être récompensé. Une remontée qu'il devrait poursuivre tout au long de la première partie de 2023 car il a très peu de points à défendre. Et pourquoi pas aussi dès la semaine prochaine au Rolex Paris Masters, où il a obtenu une wild-card pour disputer les qualifications ?