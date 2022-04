ATP - Bâle : Federer est inscrit

Federer vainqueur dix fois à Bâle

Nul doute que les fans suisses vont se ruer sur la billetterie lorsqu’elle ouvrira mercredi à 8h00 ! Roger Federer est en effet officiellement inscrit au tournoi de Bâle, qui se déroulera du 24 au 30 octobre prochain, après avoir été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. L’homme aux 20 tournois du Grand Chelem n’a pourtant toujours pas annoncé sa date de retour, lui qui est absent des courts depuis Wimbledon 2021, en raison d’une blessure au genou.Aura-t-il disputé l’US Open auparavant ? La question reste posée.Né à Bâle et ramasseur de balles du tournoi lorsqu'il était petit, Roger Federer a toujours placé le tournoi suisse, classé ATP 500, parmi ses priorités.Il a emporté le tournoi en 2006 (contre Fernando Gonzalez), en 2007 (contre Jarkko Nieminen), en 2008 (contre David Nalbandian), en 2010 (contre Novak Djokovic), en 2011 (contre Kei Nishikori), en 2014 (contre David Goffin), en 2015 (contre Rafael Nadal), en 2017 (contre Juan Martin del Potro), en 2018 (contre Marius Copil) et en 2019 (contre Alex de Minaur), et a perdu en finale en 2000 (contre Thomas Enqvist), en 2001 (contre Tim Henman), en 2009 (contre Novak Djokovic), en 2012 et en 2013 (contre Juan Martin del Potro). Selon la presse suisse, il est d'ores et déjà certain que Roger Federer disputera son premier tour le mardi et un éventuel huitième de finale le jeudi. Il fera jouer son classement protégé de n°9 mondial (son classement après le dernier Wimbledon) pour figurer dans le tableau principal du tournoi , dont il est toujours le tenant du titre.