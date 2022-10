ATP - Bâle : Alcaraz s'en sort en trois sets contre Draper

Contre Mannarino au deuxième tour ?

Le costume de n°1 mondial serait-il lourd à porter pour Carlos Alcaraz ? Depuis qu'il est monté sur le trône de l'ATP au lendemain de son triomphe à l'US Open, le jeune Espagnol de 19 ans ne survole plus ses matchs comme lors de son triomphe new yorkais. Battu par Felix Auger-Aliassime puis vainqueur de Soonwoo Kwon en Coupe Davis, mais surtout éliminé dès son entrée en lice au tournoi d'Astana par David Goffin,Pas encore habitué à la surface, comme il l'a expliqué après le match, l'Espagnol a eu du mal en début de rencontre et s'est fait breaker à 1-1. Il n'a ensuite pas réussi à faire son retard, malgré deux occasions de débreak, et a fini par perdre de nouveau son service sur un jeu blanc à 5-3.Mais le n°1 mondial a su trouver les ressources pour se remettre dans le match. Il a rapidement mené 4-0 dans la deuxième manche, et a finalement égalisé à un set partout (6-2). Dans le troisième, Draper a perdu son service à 2-2 sur une double-faute et on pensait qu'Alcaraz allait s'envoler vers la victoire, mais le Britannique est parvenu à débreaker (4-4). A 5-5, le vainqueur de l'US Open a fait parler son talent pour prendre une nouvelle fois le service adverse, eQuel combat ! Voilà qui lui permet de se qualifier pour le deuxième tour, où il défiera Botic van de Zandschulp ou Adrian Mannarino, et de prendre quelques points d'avance sur Rafael Nadal en tête du classement ATP, la place de n°1 mondial pouvant être l'enjeu de cette fin de saison.