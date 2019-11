ATP Awards : Un trophée pour Tsonga ou Moutet ?

La saison ATP de tennis masculin est terminée depuis dimanche et la finale de la Coupe Davis, il est donc temps de récompenser les meilleurs joueurs de la saison. L’ATP a dévoilé ce mardi les nommés pour ses traditionnels « Awards » de fin de saison, pour lesquels ce sont les joueurs, les fans ou encore les coachs qui votent, et dont les vainqueurs seront annoncés en décembre. Parmi ces nommés, on retrouve deux Français : Jo-Wilfried Tsonga pour le come-back de l’année (il est passé de la 262eme à la 29eme place entre novembre 2018 et novembre 2019) et Corentin Moutet (20 ans, 83eme) pour la révélation de l’année.



Les nommés



Come-back de l’année (élu par les joueurs, Djokovic vainqueur en 2018)

- Andy Murray

- Andrey Rublev

- Jo-Wilfried Tsonga

- Stan Wawrinka



Meilleure progression de l’année (élu par les joueurs, Tsitsipas vainqueur en 2018)

- Felix Auger-Aliassime

- Matteo Berrettini

- Daniil Medvedev

- Stefanos Tsitsipas



Révélation de la saison (élu par les joueurs, De Minaur vainqueur en 2018)

- Felix Auger-Aliassime

- Alejandro Davidovich Fokina

- Miomir Kecmanovic

- Corentin Moutet

- Alexei Popyrin

- Casper Ruud

- Jannik Sinner

- Mikael Ymer



Prix Stefan Edberg de la sportivité (élu par les joueurs, Nadal vainqueur en 2018)

- Roger Federer

- Rafael Nadal

- Diego Schwartzman

- Dominic Thiem



Tournois de l’année (élus par les joueurs, Indian Wells vainqueur en 2018 pour les Masters 1000, le Queen’s pour les ATP 500, Stockholm pour les ATP 250)

Pas de nommés



Coach de l’année (élu par les coachs, Vajda, coach de Djokovic, vainqueur en 2018)

Pas de nommés



Joueur préféré des fans (élu par les fans, Federer vainqueur depuis 2003)

Pas de nommés



Prix humanitaire Arthur Ashe (élu par l’ATP, Robredo vainqueur en 2018)

Pas de nommés



Prix Ron Bookman du meilleur journaliste (élu par l’ATP, Sue Barker de la BBC victorieuse en 2018)

Pas de nommés