ATP - Auger-Aliassime : "Simon parle vraiment beaucoup"

L'ATP a interrogé plusieurs joueurs en marge du tournoi de Hambourg, pour un petit entretien décalé autour de deux questions."Je dirais John Millman, mais pas d'un point de vue négatif, démarre l'Australien Alex De Minaur, qui connaît forcément bien son compatriote. Il a toujours des sujets de discussion très intéressants." "Frances Tiafoe parle beaucoup", estime à son tour Denis Shapovalov. Andrey Rublev dénonce lui dans un grand sourire Karen Khachanov... qui le reconnaît lui-même : "J'en fais partie, oui (sourire)." Le Québécois Félix Auger-Aliassime met alors le cap sur ses cousins français : "Gilles Simon parle vraiment beaucoup. J'étais justement avec lui, il est vraiment sympa. Et en français, on l'appelle le professeur." Simon a toujours été réputé, notamment, pour la longueur mais aussi la justesse de ses analyses. Grigor Dimitrov, lui, rigole : "Fabio Fognini et Andy Murray. Il y en a beaucoup qui parlent, mais eux deux... J'adore."Shapovalov se met dans le lot avec son compatriote Milos Raonic. Auger-Aliassime, l'autre Canadien, confirme : "C'est dur pour Raonic, ça ne va pas. Il n'a pas vraiment eu de coupe depuis le confinement, il était trop effrayé d'aller chez le coiffeur. Donc ce n'est pas le meilleur, il peut mieux faire (sourire)." Rublev joue également l'autodérision, hilare : "Le pire c'est moi, toujours." Même chose pour De Minaur : "Si on étend à la barbe, je dirais que c'est moi. C'est une réponse facile et j'espère que tout le monde choisit la même, sinon ils mentent."