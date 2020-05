ATP : Auger-Aliassime participera au tournoi organisé par Mouratoglou

L'UTS (Ultimate Tennis Showdown), la ligue professionnelle lancée par Patrick Mouratoglou sur le site de son Académie, à Sophia-Antipolis, à partir du 13 juin prochain, commence à prendre forme. Dernier joueur à avoir confirmé sa présence, le Canadien Félix Auger-Aliassime. Le jeune espoir de 19 ans rejoint un plateau déjà bien garni. En effet, avant lui, David Goffin, Fabio Fognini, Benoît Paire, Lucas Pouille, Alexei Popyrin ou bien encore Dustin Brown avaient accepté de relever le challenge. Néanmoins, cette liste de joueurs devrait bel et bien s'allonger, puisqu'il reste, en tout, pas moins de trois places à prendre dans le tableau final.

Un tournoi prévu sur cinq week-ends consécutifs

S'il débutera donc le 13 juin prochain, ce tournoi se déroulera sur cinq week-ends consécutifs, avec un total de 50 matchs. Patrick Mouratoglou espère que le lancement de sa ligue permettra d'apporter un nouveau regard et un nouveau souffle sur la discipline : «, surtout sur le court où le code de conduite est un obstacle important à cela. L'UTS vise à attirer une nouvelle génération de fans, plus jeunes et plus engagés afin de continuer à développer sa communauté. »