Paire s'est bien repris

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Paire (FRA, n°5)

Humbert (FRA)

Paire (FRA, n°5)



Humbert (FRA)

Quarts de finale

Paire (FRA, n°5) bat Millman (AUS) : 3-6, 6-1, 6-4

Humbert (FRA) bat Shapovalov (CAN, n°2) : 7-5, 6-4

2eme tour

Paire (FRA, n°5) bat Monteiro (BRE, Q) : 4-6, 6-4, 6-3

Humbert (FRA) bat Cecchinato (ITA) : 6-1, 6-4

1er tour

Paire (FRA, n°5) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Mannarino (FRA, n°7)

Humbert (FRA)

Nul ne sait comment va se passer l’Open d’Australie pour les joueurs français, mais toujours est-il que le bilan, après deux semaines de saison ATP, est bon pour le moment. Après Corentin Moutet (20 ans, 70eme) la semaine dernière à Doha, c’est en effet Ugo Humbert (21 ans, 57eme) qui va disputer la première finale de sa carrière, ce samedi à Auckland, contre Benoit Paire !L’Américain lui avait fermé les portes de la finale sur le gazon de Newport en juillet dernier, mais cette fois, le Français a pris sa revanche, au terme d’un match très solide.Auteur de 4 aces (12 pour Isner) et 68% de premières balles, Humbert n’a pas eu la moindre balle de break à défendre. Cela a également été le cas pour Isner dans le premier set, mais au tie-break, le géant américain, pourtant spécialiste du jeu décisif, est passé à côté, s’inclinant 7-5. Dans le deuxième set, Humbert a réussi un petit exploit en breakant l’Américain d’entrée de jeu, puis en se procurant cinq balles de 5-2, sauvées par Isner. Mais le Français, auteur de quatre jeux blancs d’affilée dans cette manche, n’a jamais tremblé. Prometteur pour la suite de la saison du jeune Français, qui le verra affronter John Millman au premier tour de l'Open d'Australie, et pourquoi pas Roger Federer au troisième.Opposé pour la deuxième fois de sa carrière à Hubert Hurkacz (22 ans, 34eme), qui l'avait battu en finale à Winstom Salem en août dernier, Benoit Paire (30 ans, 24eme) a pris sa revanche ce vendredi en demi-finale à Auckland, en l'emportant 6-4, 6-7, 6-2 en 1h51. Le Français a été irrégulier au service (12 aces, 10 double-fautes), mais son adversaire n'a pas été beaucoup plus solide (8 aces, 7 double-fautes). Paire a remporté le premier set en breakant d'entrée puis à 4-2, et en concluant sur un jeu blanc à 5-4 alors que le Polonais avait fait l'un de ses breaks de retard. Dans le deuxième, Paire a breaké à 2-2 mais Hurkacz est immédiatement revenu, avant de l'emporter 7-1 contre un Paire énervé par un spectateur qui parlait, et qui a écopé d'un point de pénalité.Celui qui affrontera l'Allemand Stebe au premier tour à Melbourne va donc disputer la neuvième finale de sa carrière (3v-5d), contre un adversaire qu'il avait battu en trois sets l'an passé à Winston Salem en huitièmes de finale. Pour cette première finale 100% française sans Mousquetaire (Tsonga, Monfils, Simon, Gasquet) depuis dix ans (la dernière étant Llodra-Benneteau à Marseille en 2010), le trophée d'Auckland sera remis à un Français !bat Hurkacz (POL, n°6) : 6-4, 6-7 (1), 6-2bat Isner (USA, n°4) : 7-6 (5), 6-4bat F.Lopez (ESP) : 6-4, 6-7 (11), 6-4bat Edmund (GBR) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Fognini (ITA, n°1) : 3-6, 6-4, 6-3bat Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (2)bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3bat Seppi (ITA) : 6-3, 7-6 (4)bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-7 (1), 6-3bat Pospisil (CAN, Q) : 6-4, 7-6 (2)- Byebat Andujar (ESP) : 3-6, 7-6 (4), 6-4bat Tiafoe (USA) : 6-4, 5-7, 6-1bat Sonego (ITA) : 7-5, 6-3- Byebat Mmoh (USA, Q) : 7-6 (5), 6-4bat Norrie (GBR) : 7-6 (3), 6-2bat: 3-6, 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP, WC) : 6-2, 4-6, 6-3bat Venus (NZL, WC) : 6-4, 6-3- Byebat Mayer (ARG, LL) : 7-6 (6), 6-7 (18), 7-6 (2)bat Ruud (NOR) : 7-6 (3), 2-6, 6-3bat Sousa (POR) : 6-4, 6-2- Bye