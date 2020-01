ATP - Auckland : Humbert et Paire qualifiés, Mannarino et Fognini éliminés

Mannarino et Fognini au tapis

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Quarts de finale

Paire (FRA, n°5)

Humbert (FRA) - Pospisil (CAN, Q) ou Shapovalov (CAN, n°2)

2eme tour

Paire (FRA, n°5) bat Monteiro (BRE, Q) : 4-6, 6-4, 6-3

Humbert (FRA) bat Cecchinato (ITA) : 6-1, 6-4

1er tour

Paire (FRA, n°5) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Mannarino (FRA, n°7)

Humbert (FRA)

Si celui de Melbourne fait suffoquer les joueurs actuellement en lice dans les qualifications de l'Open d'Australie, l'air d'Auckland réussit bien aux Français.Ugo Humbert a cueilli aisément (6-1, 6-4, 55 minutes de jeu) un Marco Cecchinato carbonisé après sa lutte interminable face à Leonardo Mayer quelques heures plus tôt (victoire 7-6, 6-7, 7-6 avec un jeu décisif remporté 20-18 par l'Argentin dans le deuxième set). Benoît Paire, de son côté, est revenu d'un set à rien face à Thiago Monteiro pour finalement l'emporter en trois sets (4-6, 6-4, 6-3, 1h57 de jeu) lors d'un match comptant là aussi pour le deuxième tour. L'Avignonnais, qui a profité de réussir le seul break des deux derniers sets pour renverser le Brésilien, affrontera le Russe Karen Khachanov (n°3) ou l'Australien John Millman. Humbert pourrait lui aussi se frotter à une tête de série si le Canadien Denis Shapovalov (n°4) se débarrasse de son compatriote Vasek Pospisil.Contrairement à ses deux compatriotes,Contraint de jouer son deuxième match presque dans la foulée, l'Italien a buté ensuite sur le Britannique Kyle Edmund (6-3, 7-6). Pour ses débuts dans le tournoi,). Mené un set à rien, le 61eme mondial a remporté les deux manches suivantes et créé la sensation aux dépens du natif de San Remo, classé au 12eme rang à l'ATP.F.Lopez (ESP) - Hurkacz (POL, n°6)Khachanov (RUS, n°3) ou Millman (AUS) -Seppi (ITA) ou Edmund (GBR) - Isner (USA, n°4)bat Fognini (ITA, n°1) : 3-6, 6-4, 6-3bat Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (2)Khachanov (RUS, n°3) - Millman (AUS)bat Seppi (ITA) : 6-3, 7-6 (4)bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-7 (1), 6-3Pospisil (CAN, Q) - Shapovalov (CAN, n°2)- Byebat Andujar (ESP) : 3-6, 7-6 (4), 6-4bat Tiafoe (USA) : 6-4, 5-7, 6-1bat Sonego (ITA) : 7-5, 6-3- Byebat Mmoh (USA, Q) : 7-6 (5), 6-4bat Norrie (GBR) : 7-6 (3), 6-2bat: 3-6, 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP, WC) : 6-2, 4-6, 6-3bat Venus (NZL, WC) : 6-4, 6-3- Byebat Mayer (ARG, LL) : 7-6 (6), 6-7 (18), 7-6 (2)bat Ruud (NOR) : 7-6 (3), 2-6, 6-3bat Sousa (POR) : 6-4, 6-2- Bye