ATP - Auckland : Humbert en demi-finales après son exploit contre Shapovalov

What a performance from @HumbertUgo!

The 21 year old secures the biggest win of his career to defeat Shapovalov 7-5 6-4 at the @ASB_Classic 👏 pic.twitter.com/FafpEEoDtN



— ATP Tour (@atptour) January 16, 2020

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Paire (FRA, n°5)



Humbert (FRA)

Quarts de finale

Paire (FRA, n°5)

Humbert (FRA) bat Shapovalov (CAN, n°2) : 7-5, 6-4

2eme tour

Paire (FRA, n°5) bat Monteiro (BRE, Q) : 4-6, 6-4, 6-3

Humbert (FRA) bat Cecchinato (ITA) : 6-1, 6-4

1er tour

Paire (FRA, n°5) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Mannarino (FRA, n°7)

Humbert (FRA)

Plus d'infos à venirF.Lopez (ESP) ou Hurkacz (POL, n°6) - Millman (AUS) ouIsner (USA, n°4) -F.Lopez (ESP) - Hurkacz (POL, n°6)Millman (AUS) -bat Edmund (GBR) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Fognini (ITA, n°1) : 3-6, 6-4, 6-3bat Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (2)bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3bat Seppi (ITA) : 6-3, 7-6 (4)bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-7 (1), 6-3bat Pospisil (CAN, Q) : 6-4, 7-6 (2)- Byebat Andujar (ESP) : 3-6, 7-6 (4), 6-4bat Tiafoe (USA) : 6-4, 5-7, 6-1bat Sonego (ITA) : 7-5, 6-3- Byebat Mmoh (USA, Q) : 7-6 (5), 6-4bat Norrie (GBR) : 7-6 (3), 6-2bat: 3-6, 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP, WC) : 6-2, 4-6, 6-3bat Venus (NZL, WC) : 6-4, 6-3- Byebat Mayer (ARG, LL) : 7-6 (6), 6-7 (18), 7-6 (2)bat Ruud (NOR) : 7-6 (3), 2-6, 6-3bat Sousa (POR) : 6-4, 6-2- Bye