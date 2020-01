ATP - Auckland : Humbert domine Paire et s'offre son premier titre

Pas le temps de savourer pour Humbert

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Finale

Humbert (FRA)

Paire (FRA, n°5)

Demi-finales

Paire (FRA, n°5)

Humbert (FRA)

Quarts de finale

Paire (FRA, n°5)

Humbert (FRA)

2eme tour

Paire (FRA, n°5)

Humbert (FRA)

1er tour

Paire (FRA, n°5)

Mannarino (FRA, n°7)

Humbert (FRA)

Une première qui tombe à pic.Auteur d'une belle semaine en Nouvelle-Zélande, avec notamment des victoires contre Denis Shapovalov et John Isner aux tours précédents, le Messin n'a pas craqué dans une finale 100 % française pour garnir son palmarès sur sa première opportunité. Opposé à un compatriote ce samedi, Humbert a rapidement pris les devants en prenant le service de son adversaire sur sa première possibilité. Mais, par la suite, les deux joueurs ont tour à tour perdu leurs mises en jeu lors de trois jeux consécutifs.Dans celui-ci, l'Avignonnais s'est raté et a perdu trois fois son service pour laisser le Messin obtenir le gain de la première manche (7-6).Mené et dos au mur, l'actuel 24eme à l'ATP s'est bien repris. Après avoir sauvé deux balles de break en début de seconde manche, Paire s'est en effet relancé en prenant le service de son adversaire sur un jeu blanc, à 2-1.Dans le troisième et dernier set, si Humbert a breaké en premier à 1-0, Paire a répliqué alors que son adversaire servait pour le match, à 5-3. Dans la continuité, celui qui a sorti le Polonais Hurkacz en demi-finale a ensuite dû s'employer pour sauver une balle de match. Finalement, cette finale s'est terminée sur un revers dehors du mieux classé des deux dans le jeu décisif sur la troisième balle de match d'Humbert. Après des titres en Challenger en 2019 notamment et pour sa première finale, le jeune Français pouvait alors exulter avec ce premier titre sur le circuit principal.Pour Paire, son entrée en lice à Melbourne sera normalement plus clémente avec l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe.bat: 7-6 (2), 3-6, 7-6 (5)bat Hurkacz (POL, n°6) : 6-4, 6-7 (1), 6-2bat Isner (USA, n°4) : 7-6 (5), 6-4bat F.Lopez (ESP) : 6-4, 6-7 (11), 6-4bat Millman (AUS) : 3-6, 6-1, 6-4bat Edmund (GBR) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Shapovalov (CAN, n°2) : 7-5, 6-4bat Fognini (ITA, n°1) : 3-6, 6-4, 6-3bat Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (2)bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3bat Monteiro (BRE, Q) : 4-6, 6-4, 6-3bat Seppi (ITA) : 6-3, 7-6 (4)bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-7 (1), 6-3bat Cecchinato (ITA) : 6-1, 6-4bat Pospisil (CAN, Q) : 6-4, 7-6 (2)- Byebat Andujar (ESP) : 3-6, 7-6 (4), 6-4bat Tiafoe (USA) : 6-4, 5-7, 6-1bat Sonego (ITA) : 7-5, 6-3- Byebat Mmoh (USA, Q) : 7-6 (5), 6-4bat Norrie (GBR) : 7-6 (3), 6-2bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4bat: 3-6, 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP, WC) : 6-2, 4-6, 6-3bat Venus (NZL, WC) : 6-4, 6-3- Byebat Mayer (ARG, LL) : 7-6 (6), 6-7 (18), 7-6 (2)bat Ruud (NOR) : 7-6 (3), 2-6, 6-3bat Sousa (POR) : 6-4, 6-2- Bye