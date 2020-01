ATP - Auckland : Ca passe pour Paire et Humbert

Humbert a souffert lui aussi

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

1er tour

Paire (FRA, n°5) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Mannarino (FRA, n°7)

Humbert (FRA)

Benoît Paire en avait bien besoin.(Nouvelle-Zélande). Le grand malheureux de la semaine dernière côté français s'est imposé en trois sets (6-4, 2-6, 6-4, 1h57) face à la petite pépite italienne de 18 ans Jannik Sinner. Après avoir remporté le premier set, Paire est encore une fois retombé dans ses travers, mais, cette fois, il a su réagir et ne pas revivre la même mésaventure que face au géant sud-africain. Le 24eme mondial sera opposé au deuxième tour au Brésilien Monteiro, passé par les qualifications et vainqueur lundi du Britannique Cameron Norrie (7-6, 6-2).Un peu plus tôt, un autre Tricolore en lice à Auckland Ugo Humbert avait lui aussi décroché son billet pour le deuxième tour, là aussi dans la douleur (7-6, 2-6, 6-3, 2h20)., revenu aisément à une manche partout après avoir cédé le premier set au jeu décisif (7-3). Humbert ne s'est pas laissé déboussoler pour autant, et il a retrouvé tout de suite de l'allant pour réussir l'unique break de la dernière manche, à 4-3 pour lui, et s'imposer ensuite sur sa première balle de match. Il affrontera Radu Albot ou Marco Cecchinato.- ByeF.Lopez (ESP) - Andujar (ESP)Ymer (SUE, Q) - Tiafoe (USA)bat Sonego (ITA) : 7-5, 6-3- ByeMmoh (USA, Q) - Millman (AUS)bat Norrie (GBR) : 7-6 (3), 6-2- Seppi (ITA)Davidovich Fokina (ESP, WC) - Edmund (GBR)bat Venus (NZL, WC) : 6-4, 6-3- ByeAlbot (MOL, n°8) - Cecchinato (ITA)bat Ruud (NOR) : 7-6 (3), 2-6, 6-3Sousa (POR) - Pospisil (CAN, Q)- Bye