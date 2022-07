ATP - Atlanta : Tiafoe valide son ticket pour les quarts de finale

Frances Tiafoe a fait respecter son statut. Ce mercredi, l'Américain, 29eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Atlanta aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre le Japonais Taro Daniel, 101eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h41 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux. A 4-4, c'est à ce moment-là que l'Américain s'est alors procuré trois premières balles de break. Dans la foulée, Frances Tiafoe s'est, malgré tout, fait une belle frayeur, avec une balle de break à sauver à son tour, synonyme alors de balle de premier set en faveur de son adversaire du jour. Une occasion de manquée pour ce dernier, qui s'est ensuite fait breaker juste derrière. Le mieux classé des deux a ensuite conclu, sur un ultime jeu blanc (7-5).

Paul et Nakashima également qualifiés

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le 29eme joueur mondial a obtenu deux balles de break d'entrée, avant de prendre les deux services suivants de son adversaire, pour ensuite mener assez rapidement 4-1. Sur sa mise en jeu suivante, la tête de série n°4 s'est faite surprendre, perdant alors l'un de ses deux avantages, malgré une première balle sauvée. Avec encore un break d'avance, l'Américain est ensuite allé conclure cette rencontre, à sa deuxième opportunité (6-4). Qualifications également des Américains Tommy Paul, 36eme joueur mondial et tête de série n°5, contre le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 76eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h21 de jeu, et Brandon Nakashima, 56eme joueur mondial et tête de série n°8, face à l'Australien John Millman, 81eme joueur mondial, en deux sets (7-6 (8), 6-4) et 1h52 de jeu.