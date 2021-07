Sinner repassera !

Sinner ne s'est pas procuré une seule balle de break !



A huge scalp and a career milestone 💪@chrisoconnelll turns the tables on 2nd seed Sinner and reaches his 1st QF with a 7-6 6-4 win over the Italian!#AtlantaOpen pic.twitter.com/i8RHBbRNSX

ATLANTA (Etats-Unis, ATP 250, dur, 542 828€)

Quarts de finale





Huitièmes de finale

Paire (FRA, n°7) : 4-6, 6-4, 3-0, abandon

1er tour

Paire (FRA, n°7)

Assommé par l'atmosphère caniculaire qui régnait une fois de plus, ce jeudi, en Géorgie,(4-6, 6-4, 3-0, 2h02 de jeu). A la fin de la deuxième manche déjà, Paire, proche de la rupture, avait pris de longues minutes pour s'allonger sur son banc, le temps de retrouver de l'air. Plus exactement, de tenter de retrouver de l'air, car, asphyxié par la moiteur ambiante, il n'y est jamais parvenu. Incapable de marquer davantage que trois points sur les trois jeux suivants en dépit de ce break, Paire n'a eu d'autre choix que d'abandonner.Le 49eme mondial pourra regretter les deux balles de break qu'il a obtenues à 3-3 dans le deuxième set sans parvenir à profiter de l'occasion alors qu'il menait une manche à zéro. Car, ensuite, s'il a su écarter trois premières balles en faveur de son adversaire pour recoller à un set partout, il a cédé sur la quatrième et s'est retrouvé embarqué dans cette dernière manche qu'il n'a donc pas terminée. Pas de troisième quart consécutif donc pour Paire, qui avait pourtant mieux démarré la rencontre que Ruusuvuori. Mais c'est ce dernier qui sera opposé pour une place dans le dernier carré à Nick Kyrgios ou Cameron Norrie.Il ne fait pas bon être favori dans ce tournoi d'Atlanta. Quelques heures après que le Canadien Milos Raonic, tête de série numéro 1, s'est fait surprendre par l'Américain Brandon Nakashima, 115eme au classement,Pour son retour sur les courts un mois après son élimination dès le premier tour de Wimbledon, le jeune Italien, exempté de premier tour, rêvait forcément d'un autre scénario pour son premier match depuis sa mésaventure londonienne. Malheureusement pour le 23eme mondial, il s'est de nouveau incliné dès ses débuts dans le tournoi. Le tout face au 132eme mondial.A court de rythme évident, Sinner aurait pourtant pu s'éviter pareille déconvenue s'il avait su concrétiser l'une des trois balles de premier set qu'il a obtenues dans le jeu décisif de la première manche face à l'Australien contraint de remporter deux matchs en qualifications pour accéder au grand tableau. Finalement, O'Connell, qui restait sur une élimination à Hambourg dès les qualifications, a remporté ce tie-break (9-7). Mieux : le joueur de 27 ans a enchaîné en breakant tout de suite Sinner dans la deuxième manche.pour finalement s'offrir le plus bel exploit de sa carrière à sa troisième balle de match, se qualifiant du même coup pour son premier quart de finale sur le circuit. Sinner, lui, repassera.Nakashima (USA) - Thompson (AUS)Norrie (GBR, n°3) ou Kyrgios (AUS) - Ruusuvuori (FIN)Fritz (USA, n°5) - Opelka (USA, n°4)Isner (USA, n°6) ou Sock (USA, WC) - O'Connell (AUS, Q)bat Raonic (CAN, WC, n°1) : 5-7, 6-3, 7-6 (4)bat Gojowczyk (ALL, Q) : 7-6 (6), 6-4Norrie (GBR, n°3) - Kyrgios (AUS)batbat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-1bat Fratangelo (ITA, Q) : 7-6 (3), 7-6 (4)Isner (USA, n°6) - Sock (USA, WC)bat Sinner (ITA, n°2) : 7-6 (7), 6-4- Byebat Bryde (USA, WC) : 6-1, 6-7 (5), 6-4bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (3), 7-6 (5)bat Harris (AFS, n°8) : 7-6 (2), 1-6, 6-2- Byebat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3bat McDonald (USA): 7-6 (3), 7-5bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-7 (2), 6-4bat Donskoy (RUS, Q) : 6-3, 6-4bat Popyrin (AUS) : 7-6 (4), 6-3)bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)- Byebat Wolf (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4- Berankis (LIT) : 6-7 (4), 6-4, 7-5bat Kudla (USA) : 4-6, 6-3, 6-3- Bye