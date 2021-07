ATP - Atlanta : Paire a dû batailler

Quart de finaliste des deux derniers tournois qu'il avait disputés avant de mettre le cap sur les Etats-Unis, à Hambourg et Gstaad, Benoît Paire aurait mal vécu de se faire sortir d'entrée à Atlanta mardi, d'autant qu'il semble se refaire une santé depuis le début du mois après un début de saison très compliqué. L'Avignonnais a bien rejoint le Finlandais Ruusuvuori au deuxième tour après son succès (7-5, 6-7, 6-4) face à Yasutaka Uchiyama pour ses débuts dans le tournoi géorgien. Paire, tête de série numéro 7, a dû batailler cependant. Le Japonais, 120eme au classement, lui a en effet mené la vie dure pendant les trois sets qu'a durés cette partie remportée par le Français après 2h14 de jeu. Le 49eme mondial avait pourtant mieux démarré la rencontre, en réussissant dans le premier set le seul break de la manche, à 5-5, pour prendre les devants. Malheureusement pour notre unique représentant dans le tableau, remporter le premier set n'a pas suffi à calmer la fougue de son adversaire. Paire a bien écarté une balle de set dans le deuxième set, à 5-4, mais il n'a rien pu faire ensuite dans le jeu décisif (7-2) face à un Uchiyama bien décidé à jouer crânement sa chance. Ainsi, même mener 3-1 dans la dernière manche après un nouveau break n'a pas permis au quart de finaliste d'Hambourg et Gstaad de décramponner définitivement le Japonais, encore revenu à hauteur. Et il a fallu un dernier coup de collier du Français, dans le tout dernier jeu, pour avoir le dernier mot. Mais que ce fût dur.



ATLANTA (Etats-Unis, ATP 250, dur, 542 828€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



2eme tour

Raonic (CAN, WC, n°1) - Bryde (USA, WC) ou Nakashima (USA)

Gojowczyk (ALL, Q) - Thompson (AUS)

Norrie (GBR, n°3) - Anderson (AFS) - Kyrgios (AUS)

Ruusuvuori (FIN) - Paire (FRA, n°7)



Fritz (USA, n°5) - Johnson (USA)

Fratangelo (ITA, Q) - Opelka (USA, n°4)

Isner (USA, n°6) - Sock (USA, WC) ou Berankis (LIT)

O'Connell (AUS, Q) - Sinner (ITA, n°2)





1er tour

Raonic (CAN, WC, n°1) - Bye

Bryde (USA, WC) - Nakashima (USA)

Gojowczyk (ALL, Q) bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Thompson (AUS) bat Harris (AFS, n°8) : 7-6 (2), 1-6, 6-2



Norrie (GBR, n°3) - Bye

Anderson (AFS) - Kyrgios (AUS)

Ruusuvuori (FIN) bat McDonald (USA): 7-6 (3), 7-5

Paire (FRA, n°7) bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-7 (2), 6-4



Fritz (USA, n°5) bat Donskoy (RUS, Q) : 6-3, 6-4

Johnson (USA) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (4), 6-3)

Fratangelo (ITA, Q) bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) - Bye



Isner (USA, n°6) bat Wolf (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4

Sock (USA, WC) - Berankis (LIT)

O'Connell (AUS, Q) bat Kudla (USA) : 4-6, 6-3, 6-3

Sinner (ITA, n°2) - Bye