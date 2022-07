ATP - Atlanta : Nouvelle élimination d'entrée pour Benoît Paire

Bye le top 100 👋

Paire s’enfonce et va quitter le Top 100 mondial

Les tournois se suivent et se ressemblent pour Benoît Paire. L’Avignonnais, pour la seizième fois depuis le début de la saison, a pris la porte dès son entrée en lice. Opposé à la tête de série numéro 6 Jenson Brooksby à Atlanta, le 94eme joueur mondial s’est incliné en deux manches sèches. L’Américain, devant son public, a pris un départ canon en breakant d’entrée le Français afin de mener trois jeux à rien. A partir de là, le 43eme au classement ATP n’a pas été inquiété par son adversaire sauf au moment de conclure la première manche. En effet, Benoît Paire a alors eu une première opportunité de recoller mais n’a pas su s’en saisir. Dans la foulée, à sa deuxième balle de set, Jenson Brooksby a scellé le sort de la manche.Dos au mur, le Tricolore a su écarter une balle de break pour tenir son premier jeu de service dans le deuxième set. C’est alors qu’il a perdu le fil de la rencontre. Jamais en mesure de déstabiliser l’Américain, Benoît Paire a vu les jeux défiler. Convertissant trois de ses cinq balles de break, Jenson Brooksby a déroulé son tennis pour empocher six jeux consécutifs, mettant un terme aux débats à sa deuxième balle de match (6-3, 6-1 en 1h03). Battu pour la septième fois consécutive, Benoît Paire va poursuivre ce lundi son inexorable chute au classement ATP et, pour la première fois depuis la saison 2015, le natif d’Avignon va quitter le Top 100 mondial. Jenson Brooksby, de son côté, poursuit son chemin à Atlanta avec Denis Kudla ou Mackenzie McDonald qui sera sur son adversaire dans un huitième de finale 100% américain.